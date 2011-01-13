300 برنامه فرهنگی ورزشی فجر در گلستان اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، سید رضا حسینی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست این کمیته افزود: دهه مبارکه فجر نقطه عطفی در تاریخ اسلام است که مردم ایران به رهبری امام خمینی(ره) حکومت جمهوری اسلامی ایران را تشکیل دادند.

وی اظهار داشت: حفظ ارزشها و خاطرات دهه مبارک فجر و پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی وظیفه همگان بوده و ما باید امسال تمام تلاش خود را بکار گیریم تا برنامه های فرهنگی ورزشی مختص این ایام را با شکوهتر برگزار کنیم.

حسینی خاطرنشان کرد: حضور پر شور همه بویژه جامعه ورزش در عرصه های مختلف مانند راهپیمایی 22 بهمن باعث مستحکم شدن پایه های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و ناامیدی دشمنان خواهد شد.

معاون توسعه ورزش قهرمانی با اشاره به نقشه های دشمنان قسم خورده داخلی و خارجی اظهار داشت: کشور ما در حساسترین زمان خود قرار دارد و ما باید در دهه مبارک فجر امسال با اجرای برنامه های ویژه فرهنگی و ورزشی با شکوهتر از هر سال این ایام را گرامی بداریم.

وی از دستگاههایی که مجری اجرایی برنامه های مختلف هستند خواست تا ضمن اطلاع رسانی خوب و مناسب این برنامه ها را با کیفیت برگزار کنند.