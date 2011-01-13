نامه مردم تفرش به رئیس مجلس شورای اسلامی

به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این نامه که خطاب به دکتر علی لاریجانی تهیه و ارسال شده آمده است: با سلام و احترام، به استحضار میرساند اهالی شهرستان تفرش سالهاست پیگیر انتزاع از استان مرکزی و الحاق به استان مقدس قم میباشند که برای نیل به این مقصد طومارهای متعدد تهیه و به مبادی ذیربط ارسال نمودهاند که آخرین آن با بیش از هشت هزار امضاء در تابستان سال جاری تهیه و در سفر مقام معظم رهبری به قم نسخهای از آن به معظم له و نسخه دیگر آن به استانداری و نمایندگان محترم استان قم تقدیم گردید.
در بخش دیگری از این نامه تصریح شده است: شورای اسلامی استان قم با شورای اسلامی شهر تفرش در یک جلسه مشترک تفاهمنامهای تنظیم نمودند که تصویر آن به پیوست میباشد. کلیه هیئتهای مذهبی تفرش در تاسوعا و عاشورای حسینی ضمن برپایی مراسم عزاداری سالار شهیدان پلاکاردهایی در پیشاپیش هیئتها در دست داشتند که همگی مبین تمایل آنان در الحاق به استان قم بوده و بیصبرانه منتظر تصمیم سیاستگذاران کشور میباشند. ضمن اینکه در سفر دور سوم هیئت محترم دولت به استان مرکزی یک نسخه از طومار صدرالاشاره به وزیر محترم تعاون جناب آقای دکتر عباسی که به نمایندگی از دولت در تفرش حضور یافتند گردید و ایشان در نامه شماره 72186 / 1 مورخ 5/10/1389 نظرات مردم تفرش در الحاق به استان قم را به وزارت کشور منعکس فرمودند.
در این نامه آمده است: اکنون که فرصتی فراهم شد و عدهای از مردم تفرش در محضرتان میباشند از فرصت استفاده نموده و ضمن تقدیم سیدیهای مربوط، طومار و پلاکاردهای اهالی و تفاهم نامه شورای اسلامی استان قم با شورای اسلامی شهر تفرش، انتظار صدور اوامر لازم را داشته تا از این رهگذر مردم شریف تفرش به خواسته دیرینه خود برسند.
لازم به ذکر است این نامه به امضای امام جمعه، اعضای شورای اسلامی شهر و جمعی از معتمدین و مردم شهر تفرش رسیده و بعدازظهر چهارشنبه به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی داده شد.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه و مردم تفرش با ارسال نامهای به رئیس مجلس شورای اسلامی، خواستار الحاق این شهر به استان قم شدند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، در این نامه که خطاب به دکتر علی لاریجانی تهیه و ارسال شده آمده است: با سلام و احترام، به استحضار میرساند اهالی شهرستان تفرش سالهاست پیگیر انتزاع از استان مرکزی و الحاق به استان مقدس قم میباشند که برای نیل به این مقصد طومارهای متعدد تهیه و به مبادی ذیربط ارسال نمودهاند که آخرین آن با بیش از هشت هزار امضاء در تابستان سال جاری تهیه و در سفر مقام معظم رهبری به قم نسخهای از آن به معظم له و نسخه دیگر آن به استانداری و نمایندگان محترم استان قم تقدیم گردید.
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