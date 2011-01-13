تنشهای سیاسی لبنان بر وضعیت اقتصادی خاورمیانه تاثیر می گذارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت شبکه خبری بلومبرگ در گزارشی سقوط دولت لبنان را بزرگترین تنش سیاسی در این کشور از ماه جولای تا کنون دانسته و از سفر "سعد حریری" به فرانسه پس از استعفای 11 وزیر کابینه اش خبر داده است.

بر این اساس، اقدام این وزیران سبب شده که نخست وزیر لبنان روز گذشته مذاکرات خود با "باراک اوباما" را نیمه کاره گذاشته و برای رایزنی با "نیکلا سارکوزی" راهی پاریس شود.

"برنار والرو" سخنگوی وزارت امور خارجه فرانسه با تایید این خبر گفته است که دو طرف در این دیدار بر لزوم ادامه کار دادگاه بین المللی ترور رفیق حریری و استقلال آن تاکید کرده اند.

بر اساس این گزارش بحران سیاسی در لبنان می تواند آمارهای اعلام شده از سوی نهادهای اقتصادی آمریکا درباره بازگشت ثبات اقتصادی به منطقه را دستخوش تغییر کند. طبق گزارشی اخیر صندوق بین المللی پول پروژه های مالی در سال گذشته میلادی در این منطقه 8 درصد رشد داشته است.

"اریک متیو" نماینده این سازمان در بیروت در این باره می گوید: تنشهای سیاسی امیدواریها به بهبود اوضاع را کاهش داده و به بحران اقتصادی در آینده می انجامد.

گفتنی اقدام مشابه وزیران گروههای مخالف در دولت "فواد سنیوره" در سال 2006 سرآغاز بحران 18 ماهه درلبنان بود که به خشونتهای می 2008 انجامید.