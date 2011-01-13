لیورپول مغلوب بلکپول شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال لیورپول چهارشنبه شب در دیداری معوقه از هفته نوزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان تیم فوتبال لیورپول در ورزشگاه "بلومفیلد رود" به مصاف بلکپول رفت و با نتیجه 2 بریک مقابل میزبان خود تن به شکست داد.

در این بازی که در حضور بیش از 16 هزار تماشاگر برگزار شد، ابتدا تیم لیورپول با گلزنی فرناندو تورس در دقیقه 3 از بلکپول پیش افتاد اما با گلزنی گری تیلور (12) و دادلی کمپبل (69) برتری 2 بریک از آن تیم نهم جدول رده بندی لیگ برتر شد.

بلکپول با برتری مقابل لیورپول 28 امتیازی شد و به رده نهم جدول رده بندی مسابقات لیگ برتر باشگاه‌های انگلستان صعود کرد، سرخپوشان آنفیلد نیز با 25 امتیاز به رده سیزدهم جدول سقوط کردند. این دهمین شکست تیم لیورپول در فصل جاری لیگ برتر است.

لیورپول در حالی روی نوار ناکامی گام برمی دارد که "کنی دالگلیش" از روز شنبه هفته جاری به عنوان سرمربی این تیم جانشین "روی هاجسون" شده است. تیم لیورپول تحت هدایت این مربی اسکاتلندی پس از شکست روز یکشنبه مقابل منچستریونایتد، چهارشنبه شب دومین شکست خود را برابر بلکپول متحمل شد.

جدول رده بندی لیگ برتر انگلستان به شرح زیر است:

1- منچستریونایتد 44 امتیاز (20 بازی)

2- منچسترسیتی 42 امتیاز (22 بازی)

3- آرسنال 40 امتیاز (21 بازی)

4- تاتنهام 36 امتیاز (21 بازی)

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18- آستون ویلا 21 امتیاز (21 بازی)

19- ویگان اتلتیک 21 امتیاز (21 بازی)

20- وستهام 20 امتیاز (22 بازی)