کارآفرینی موجب بازدهی صنایع دستی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رضا پورمهدی پیش از ظهر پنجشنبه در نشست این معاونت افزود: هنرمندان صنایع دستی تعدادی از هنرمندان و کارکنان صنایع دستی استان گلستان در دوره های آموزش کارآفرینی و مهارت کسب کار شرکت کردند.

وی اظهار داشت: باتوجه به اهمیت این دوره های آموزشی در ارتقاء بازدهی فعالیت هنرمندان و تولیدکیفی محصولات صنایع دستی استان و همچنین درآمدزایی و جهت آشنایی کارکنان با موضوع کارافرینی و مهارت های کسب کار، شرکت دراین دوره های آموزشی ضرورت می یابد.



پورمهدی افزود: هنرمندان وکارکنان شرکت کننده در این کارگاه آموزشی، طی یک دوره 50 ساعته با موضوعاتی چون اصول و مبانی کارآفرینی، خلاقیت و نوآوری، انواع مدل های کسب وکار قوانین و مقررات کسب و کار، روش های تامین مالی و سرمایه ارزیابی اقتصادی طرح ها آشنا می شوند.



وی همچنین پرورش ایده کسب و کار، فنون مذاکره و بازاریابی کالا و خدمات، آموزش تدوین طرح، کارگاه علمی تهیه و قوانین و مقررات کسب وکار را از دیگر موضوعاتی دانست که دراین کارگاه مطرح می شود.



پورمهدی یادآورشد: این کارگاه آموزشی در محل مرکز آموزش بازرگانی شهرستان گرگان برگزار می شود.