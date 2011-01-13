بورالان ماکو به منطقه کشاورزی تبدیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مجید مقصودی پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه بررسی مسائل و مشکلات عشایر شهرستان ماکو از اتمام طرح مطالعاتی 500 هکتار از زمینهای بایر منطقه "شور آغل" و دشت "بورالان" ماکو خبر داد و افزود: این مطالعات با هدف تبدیل این اراضی به زمینهای کشاورزی و تامین آب زراعی با یک میلیارد ریال اعتبار پایان یافته و کارهای اجرایی ان از سال آینده آغاز می شود.

طرح تجمیع سایتهای عشایری در ماکو اجرا می شود

وی با بیان اینکه مطالعات دو هزار هکتار از زمین های بایر ماکو نیز با هدف تبدیل آنها به مزارع کشاورزی از سال آینده آغاز می شود، اظهار داشت: برای ساماندهی مناطق عشایری طرح تجمیع سایتهای عشایری در دست اجراست.

مدیر کل امور عشایری آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برای مطالعات طرحهای تجمیع و ساماندهی مناطق عشایری ماکو یک میلیارد ریال اختصاص یافته، بیان داشت: پراکندگی روستاهای عشایری از جمله مشکلات خدمات رسانی به عشایر است.

7.4 میلیارد ریال برای اجرای طرحهای عشایری ماکو هزینه شد

فرماندار شهرستان ماکو با اعلام اینکه تا پایان سالجاری 26 طرح عمرانی در مناطق عشایری استان به بهره برداری می رسد، افزود: برای اجرای این طرحها در زمینه های تامین آب آشامیدنی و زراعی، راه سازی، ساماندهی و احداث ایل راهها، جایگاه های سوخت و گاز مایع، مرمت و بهسازی چشمه ها و قنات ها احداث شده اند.

حمید احمدیان با بیان اینکه بالغ بر هفت میلیارد و 400 میلیون ریال برای اجرای این طرحها سرمایه گذاری شده، اظهار داشت: هم اکنون آذربایجان غربی دارای 15 هزار و 600 خانوار با 103 هزار نفر جمعیت بوده که از شمال تا جنوب استان به دامداری مشغول هستند.

بورالان منطقه ای است واقع در نقطه صفرمرزی ایران و ترکیه با 68 هزار هکتار وسعت که علاوه بر ترکیه با جمهوری نخجوان و ارمنستان هم، مرز مشترک دارد.

بورالان دشتی پهناور است که 32 روستا و 1410 خانوار روستایی و عشایری را با نزدیک به یکصد هزار واحد دامی که بیش از سه برابر توان اکولوژیک مراتع در خود جای داده که در قدیم این منطقه به بهشت گمشده آذربایجان معروف بوده است.