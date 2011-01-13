هشدار هواشناسی به 7 استان کشور/ برف سنگین در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، سازمان هواشناسی کشور به شهروندان و مسافران استانها و شهرهای کرمانشاه، ایلام، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویراحمد، شمال فارس و نیمه شرقی خوزستان هشدار داد که در روز شنبه 25 دیماه با بارش برف مواجه می شوند و احتمال مسدود شدن راههای مواصلاتی وجود دارد.

این سازمان همچنین با صدور اخطاریه شماره 35 اعلام کرد: در روز یکشنبه 26 دیماه نیز استانها و شهرهای کرمانشاه، لرستان، چهارمحال و بختیاری، کهگیلویه و بویر احمد، فارس، بوشهر، هرمزگان و گیلان شاهد بارش برف و باران هستند و در استانهای جنوبی احتمال آبگرفتگی وجود دارد.