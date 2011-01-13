ساماندهی قوانین جدید به نفع جامعه پرستاری کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، غضنفر میرزابیگی ظهر پنج شنبه در همایش جامعه پرستاری و دستاوردهای تاریخی در زنجان، با ارائه گزارشی از عملکرد هشت ساله این سازمان از ابتدای سال 1382 تا 1389، تدوین برنامه هرساله این سازمان را شامل اصول حاکم، شعار سال، اهداف سالانه، مطالبات و برنامه های اجرایی برشمرد.

میرزابیگی، قانون ارتقای بهره وری پرستاری را دارای معایب و مزایا دانست و گفت: هیچ قانونی بدون محاسن و معایب نیست.

وی دستاوردهای سازمان نظام پرستاری را شامل دستاوردهای سازمانی، اداری و تشکیلاتی عنوان کرد و دستاوردهای اجتماعی و سیاسی این سازمان را شامل افزایش جامعه پذیری حرفه پرستاری، منزلت اجتماعی و شناخت و توجه به مسئولین جامعه پرستاری بیان کرد.

رئیس سازمان نظام پرستاری کشور، با اشاره به دستاوردهای علمی و آموزشی این سازمان، حرکت به سوی تخصصی شدن حرفه پرستاری، ایجاد دوره های کارشناسی ارشد تخصصی و اخذ مجوزهای لازم برای آموزش مداوم پرستاران را از جمله این دستاوردها دانست.

میرزابیگی، فعال سازی پایگاه اطلاع رسانی پرستاران در حد خبرگزاری و حرکت به سوی خبرگزاری پرستاری در کشور، تدوین منشور اخلاقی پرستاری و طرح تشکیل تدوین پرستاری در بحران را دیگر دستاوردهای این سازمان برشمرد.

وی با اشاره به برقراری بیمه مسئولیت مدنی پرستاران، خاطر نشان کرد: اخذ نمایندگی بیمه و حرکت به سوی بیمه پرستاران کشور، تشکیل تعاونی اعتبار پرستاران و تعاونیهای مسکن و ساخت آن، فناوری اطلاعات و راه اندازی سایت فعال و به روز اطلاع رسانی از دستاوردهای رفاهی این سازمان است.