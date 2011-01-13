لایحه جدید دولت استخدام نیروی کار را به استانداران تفویض می کند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید صولت مرتضوی ظهر پنجشنبه در جمع فرمانداران 13 شهرستان استان هرمزگان بیان داشت: هم اکنون در دستگاه هایی که با کمبود نیروی انسانی مواجه هستند چارت سازمانی وجود دارد ولی مجوز استخدام نیست که در لایحه جدید دولت با تفویض اختیار به استانداران این مشکل را تا حدودی حل می کند.

وی گفت: با توجه به اشرافیت استانداران بر وضعیت حاکم بر دستگاه های استانی استخدامها و جا به جاییها زیر نظر استانداران بهتر صورت می گیرد.

معاون سیاسی وزیر کشور از عملکرد خوب استاندار و فرمانداران هرمزگان قدردانی کرد و بیان داشت: خدمت رسانی وقت و بی وقت مسئولان استان هرمزگان نشان از مدیریتی قدرتمند و با درایت دارد که می توان آن را الگو قرار داد.

مرتضوی اضافه کرد: همیشه قدرت پیشبرنده امورات نیست و اگر با تدبیر همراه باشد پیشرفت و هم دلی حاصل می شود.

وی اختیارات استاندار و فرمانداران را در برخی موارد حتی بیشتر از رئیس جمهور عنوان کرد و گفت: استاندار و فرمانداران متناظر دولت جمهوری اسلامی ایران هستند نه وزارت کشور و حتی در مواردی فضایی بهتر را نسبت به رئیس جمهور برای مدیریت دارند.

معاون سیاسی وزیر کشور ادامه داد: فرمانداران باید بر قانون اساسی و بودجه مسلط بوده و اختیارات خود را بدانند تا بتوانند با تدابیر لازم از قدرت خود برای خدمت رسانی بهتر به مردم استفاده کنند.

مرتضوی در خصوص کمبود نیروی انسانی در فرمانداریها اظهار داشت: اینکه در فرمانداریهای استان هرمزگان کمبود نیرو وجود دارد را قبول داریم اما از سوی دیگر همه بر متورم بودن بدنه دولت نیز واقف هستیم.

وی افزود: ماهانه 75 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق به کارمندان می شود و هم اکنون 110 هزار میلیارد تومان نیز یارانه پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: مشکل تورم بدنه دولت تراکم نیروی انسانی در نقاط برخوردار است و گرنه نقاط محروم که همیشه با کمبود نیروی انسانی مواجه بوده اند.