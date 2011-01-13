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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۵۷

عقب ماندگیهای گلستان جبران شود

عقب ماندگیهای گلستان جبران شود

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس با حمایت از سیاستهای دولت گفت: عقب ماندگیهای این استان در مقوله صنعت،گردشگری واشتغال باید جبران شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سید علی طاهری پیش از ظهر پنجشنبه در جمع مسئوالن گرگان، با تشکر از فرماندار و روسای دستگاهها اظهار داشت: مسئله ملاقات های مردمی را جدی گرفته شود و درصدد حل مشکلات بر آئیم و حداقل فرصت شنیدن حرف مردم را ایجاد کنیم.

وی افزود: دز زمینه اجرای پروژه ها، گزارش مناسبی را از مسئولان دستگاه ها انتظار داریم.

عبدالحسین ناصری دیگر نمانیده گرگان و آق قلا نیز  گفت: از عوامل مهمی که در کشور داریم و با آن مواجه هستیم مسئله هدفمند سازی یارانه ها است.
 
وی افزود: شاید ما که داخل گود هستیم، میزان عظمت و بزرگی آن را متوجه نباشیم ولی آنهایی که از سایر کشورها نظاره گر هستند، اقتدار و عظمت نظم مقدس جمهوری اسلامی را پی می برند .
 
وی خاطرنشان کرد: دولت های قبل قصد انجام این قانون را داشتند که محقق نشد ولی در دولت دکتر احمدی نژاد این قانون عملی شد و این کار بسیار شجاعانه و جسورانه و در عین حال عالمانه است.
کد مطلب 1231315

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