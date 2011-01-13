عقب ماندگیهای گلستان جبران شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام سید علی طاهری پیش از ظهر پنجشنبه در جمع مسئوالن گرگان، با تشکر از فرماندار و روسای دستگاهها اظهار داشت: مسئله ملاقات های مردمی را جدی گرفته شود و درصدد حل مشکلات بر آئیم و حداقل فرصت شنیدن حرف مردم را ایجاد کنیم.

وی افزود: دز زمینه اجرای پروژه ها، گزارش مناسبی را از مسئولان دستگاه ها انتظار داریم.



عبدالحسین ناصری دیگر نمانیده گرگان و آق قلا نیز گفت: از عوامل مهمی که در کشور داریم و با آن مواجه هستیم مسئله هدفمند سازی یارانه ها است.

وی افزود: شاید ما که داخل گود هستیم، میزان عظمت و بزرگی آن را متوجه نباشیم ولی آنهایی که از سایر کشورها نظاره گر هستند، اقتدار و عظمت نظم مقدس جمهوری اسلامی را پی می برند .



وی خاطرنشان کرد: دولت های قبل قصد انجام این قانون را داشتند که محقق نشد ولی در دولت دکتر احمدی نژاد این قانون عملی شد و این کار بسیار شجاعانه و جسورانه و در عین حال عالمانه است.