130 میلیارد ریال طرح فرهنگی در آذربایجان شرقی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در اهر، علی داننده پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای فرهنگ عمومی این شهرستان گفت: دهها طرح فرهنگی هنری، پژوهشی و تحقیقاتی به ارزش 130 میلیارد ریال از سوی فعالان فرهنگی و هنری در جهت توسعه فعالیت های فرهنگی هنری در سطح استان آذربایجان شرقی آماده شده که در صورت تخصیص اعتبارات لازم این طرح ها عملیاتی و چشم اندازی روشن را برای فعالیتهای فرهنگی استان رقم خواهد زد .

داننده حمایت از طرح های فرهنگی هنری شهرستان را از اولویت کاری این اداره کل در سال جدید عنوان کرد .

علی داننده در جمع اعضای شورای فرهنگ عمومی و کارشناسان فرهنگی این شهرستان تمرکز زدایی و توجه ویژه به فعالیتهای فرهنگی شهرستان ها و مناطق روستایی را از برنامه های جدید اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ذکر کرد .

داننده با اشاره به رویکردهای فرهنگی سفرهای سوم استانی دولت به استانهای مختلف را نشان از اهمیت و توجه ویژه دولت به تقویت و ایجاد زیرساختها در فعالیت های فرهنگی عنوان کرد و خواستار همکاری بین بخشی ادارات در توسعه این فعالیت ها شد .

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان در ادامه با اشاره به هدفمند ی یارانه را الگوی ایرانی اسلامی در حوزه اقتصادی برشمرد و آن را یک کار بی نظیر در راستای تحقق عدالت اجتماعی ذکر کرد .

وی اظهار امیدواری کرد در حوزه فرهنگی نیز با تحول بنیادین گامهای عملی را در راستای ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی با تبعیت از مقام عظمای ولایت برداشته باشیم .

فعلان مساجد از موازی کاری خودداری کنند

امام جمعه اهر با تأکید بر پرهیز فعالان مسجد از موازی کاری گفت : این موارد باعث می شود که از کیفیت برنامه کاسته شود .

حجت الاسلام جواد حاجی زاده مشارکت جوانان در اداره امور مساجد را موجب جذب قشر جوان به مساجد برشمرد و گفت: اگر به مسائل قرآنی و دینی توجه ویژه شود و با بهره گیری از کارشناسان خبره روشنگری بیشتری دراین خصوص در بین جوانان صورت گیرد علاقه آنها به مسائل دینی بیشتر خواهد شد که اگر این امر تحقق یابد قطعاً ناتوی فرهنگی دشمنان و در رأس آن استکبار جهانی تأثیری در اراده ملت ایران در حفظ دستاوردهای نظام و انقلاب نخواهد داشت .

حجت الاسلام جواد حاجی زاده با اشاره به تلاش دشمنان نظام و انقلاب در ترویج فرهنگ غربی و جنگ نرم، برنامه ریزی مناسب در حوزه های فرهنگی و دینی در مساجد را موجب تقویت آموزه های دینی و مذهبی در بین جوانان و زمینه سازی جذب این قشر به مساجد برشمرد .

وی گفت : امروز هرچه داریم به برکت قرآن، اهلبیت ( ع ) و ولایت است که دراین راستا مساجد به عنوان پایگاه بزرگ دینی مسلمانان نقش موثری را در ترویج فرهنگ اسلام ناب محمدی به عهده دارند .

حاجی زاده در خصوص ساخت مساجد جدید و ترویج معماری اصیل اسلامی، لحاظ مکانهای مناسب برای فعالیتهای فرهنگی و معنوی در مساجد را خواستار شد و از مسئولان دست اندرکار خواست در اعطای مجوز به ساخت مساجد این موارد را لحاظ کنند که از اول زمینه برای فعالیت های فرهنگی و مذهبی در مساجد وجود داشته باشد .

وی ارتباط تنگاتنگ امام جماعت، هیئت امنا، پایگاه های مقاومت و کانونهای مساجد با یکدیگر را موجب توسعه و تقویت برنامه های دینی و فرهنگی در مساجد عنوان کرد و خواستار تلاش همگانی در جهت تحقق فرمایشات مقام معظم رهبری در تقویت و فعال کردن برنامه های فرهنگی در مساجد شد .