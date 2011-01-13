سومین بانک نرم افزارهای علوم اسلامی و انسانی در آمریکا تاسیس می شود

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علیرضا احمد لو پیش از ظهر پنجشنبه درجمع خبرنگاران با اعلام این خبر گفت: سومین بانک نرم افزارهای علوم اسلامی و انسانی به همت بخش نمایشگاه های خارجی معاونت بازرگانی مرکز نور و مساعدت حوزه علمیه باب العلم شهر شیکاگو در ایالت ایلینوی آمریکا، سومین بانک نرم افزارهای علوم اسلامی وانسانی در ایالات متحده آمریکا تاسیس شد



وی افزود: مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با توجه به رسالتی که سالهاست بر دوش دارد اقدام به تاسیس و راه اندازی این فضای علمی و کتابخانه ای به صورت مجازی در این حوزه علمیه اهتمام داشته است.



مدیر بخش نمایشگاه های خارجی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی با بیان اینکه در هر بانک نرم افزارهای علوم اسلامی بیش از 40 عنوان نرم افزار عمومی و تخصصی با محتوایی اسلامی و انسانی عرضه می شود، ادامه داد: قرآن، تفسیر، احکام، تاریخ، جغرافی، فقه، اصول، فلسفه، منطق، کلام، ادبیات، عرفان و... از جمله موضوعات این لوح های فشرده است.



وی بیان داشت: امور بین الملل مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی پیش از این بانک های نرم افزاری از جمله حوزه علمیه حضرت ولیعصر(عج) در نیویورک و مسجد النبی(ص) شهر لس آنجلس در ایالت کالیفرنیا از دیگرمراکز بانک های نرم افزاری

مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی در آمریکا ارائه کرده است.



احمدلو اظهار داشت: طی سالهای اخیر و روز به روز علاوه بر بسط و گسترش اسلام، شاهد تقاضاهای مکرر مبنی بر تاسیس بانک های نرم افزاری علوم اسلامی در اقصی نقاط دنیا هستیم.