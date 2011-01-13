پنج میلیون نوبت واکسیناسیون علیه بیماریها در ایلام انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، وهاب پیرانی ظهر پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از وظایف اساسی دامپزشکی تأمین بهداشت دام و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام است.

وی افزود: در همین راستا اداره کل دامپزشکی استان با همکاری بخش خصوصی در 9 ماهه اول سال جاری حدود پنج میلیون نوبت سر واکسیناسیون علیه بیماری های شاربن، آبله، PPR ، تب برفکی، شاربن علامتی، آنتروتوکسمی، آگالاکسی و هاری انجام داده است .

پیرانی تصریح کرد: در این مدت در راستای مبارزه با بیماری های انگلی و انگلهای خارجی بدن دام حدود 1.4میلیون نوبت سر دام و یک میلیون و 900 هزار متر مربع جایگاه نگهداری دام با بکارگیری پنج هزار و 600 لیتر سم بطور رایگان سمپاشی شده است .