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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۴۳

پنج میلیون نوبت واکسیناسیون علیه بیماریها در ایلام انجام شد

پنج میلیون نوبت واکسیناسیون علیه بیماریها در ایلام انجام شد

ایلام - خبرگزاری مهر: مدیر کل دامپزشکی استان ایلام گفت: در 9 ماهه اول سال جاری بیش پنج میلیون نوبت سر واکسیناسیون علیه بیماریهای گوناگون انجام شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، وهاب پیرانی ظهر پنجشنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از وظایف اساسی دامپزشکی تأمین بهداشت دام و پیشگیری و مبارزه با بیماریهای دامی و بیماری های مشترک بین انسان و دام است.

وی افزود: در همین راستا اداره کل دامپزشکی استان با همکاری بخش خصوصی در 9 ماهه اول سال جاری حدود پنج میلیون نوبت سر واکسیناسیون علیه بیماری های شاربن، آبله، PPR، تب برفکی، شاربن علامتی، آنتروتوکسمی، آگالاکسی و هاری انجام داده است.

پیرانی تصریح کرد: در این مدت در راستای مبارزه با بیماری های انگلی و انگلهای خارجی بدن دام حدود 1.4میلیون نوبت سر دام و یک میلیون و 900 هزار متر مربع جایگاه نگهداری دام با بکارگیری پنج هزار و 600 لیتر سم بطور رایگان سمپاشی شده است.

وی گفت: این حجم از عملیات مبارزه با بیماری های دامی که بصورت سالانه انجام می شود، نقش مهمی در حفظ و حراست از سرمایه دامی استان دارد.

کد مطلب 1231318

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