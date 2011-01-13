کاهش 58 درصدی بارندگی در لرستان/ بارشهای جدید در راه است

نورالدین سپهوند در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به بارندگی های رخ داده در طول 48 ساعت گذشته، اظهار داشت: میانگین بارندگی در سال زراعی جاری در لرستان 95 میلیمتر ثبت شده است.

وی با اشاره به کاهش بارندگی ها در این استان یادآور شد: بارش باران در استان لرستان نسبت به مدت مشابه سال زراعی گذشته 58 درصد کاهش داشته است.

سرپرست اداره کل هواشناسی استان لرستان ادامه داد: این در حالی است که وضعیت بارش ها در این استان نسبت به میانگین بلند مدت نیز کاهش 53 درصدی را نشان می دهد.

سپهوند با اشاره به بارش های خوب برف و باران در طول هفته جاری بیان داشت: طی این هفته به دنبال بارش برف شهرستانهای الیگودرز، ازنا، نورآباد و بروجرد سفید پوش شدند.

وی با بیان ینکه بیشترین بارش برف در شهرستانهای ازنا، الیگودرز و نورآباد گزارش شده است یادآور شد: متاسفانه همچنان میزان بارندگی در این استان از میانگین بلند مدت و سال زراعی گذشته کمتر است.

سرپرست اداره هواشناسی استان لرستان همچنین در ادامه سخنان خود از ورود موج جدید بارش ها به استان خبر داد و خاطر نشان کرد: طی روزهای شنبه و یک شنبه هفته آینده استان لرستان شاهد موج جدید بارش برف و باران خواهد بود.

سپهوند ادامه داد: مطابق پیش بینی های انجام شده موج جدید بارش ها حامل بارش های مطلوب برف و باران در سطح استان خواهد بود.