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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۳:۲۱

رضایی در گفتگو با مهر:

کلیه محور های مواصلاتی استان لرستان باز است

کلیه محور های مواصلاتی استان لرستان باز است

خرم آباد - خبرگزاری مهر: مدیر کل اداره راه و ترابری استان لرستان از باز بودن همه محور های اصلی و فرعی استان خبر داد.

عباس رضایی در گفتگو با خبرنگار مهر در خرم آباد با اشاره به بارش برف و باران در طول 48 ساعت گذشته، عنوان کرد: خوشبختانه در حال حاضر هیچ گونه مشکلی برای تردد در محور های مواصلاتی استان وجود ندارد.

وی با اشاره به حضور اکیپ های راهداری در سطح محور ها یادآور شد: پس از بارش برف در سریع ترین زمان محور های شهری و روستایی برای تردد وسایل نقلیه آماده شدند.

مدیر کل اداره راه و ترابری استان لرستان با اشاره به روند اجرای چهارخطه های استان لرستان بیان داشت: هم اکنون عملیات اجرایی 250 کیلومتر چهار خطه در سطح این استان در دست اجرا است.

رضایی با اشاره به پیشرفت مطلوب در اجرای چهارخطه خرم آباد - بروجرد بین داشت: در حال حاضر کار در این محور در گردنه زاغه در دست اجرا است.

وی ابراز امیدواری کرد که با استمرار روند کنونی این چهار خطه ظرف سال آینده به بهره برداری برسد.

مدیر کل راه و ترابری استان لرستان با اشاره به وضعیت دیگر پروژه های در دست اجرا در این بخش خاطر نشان کرد: در صورت تامین به موقع اعتبارات در قالب قانون بودجه سال 90دیگر پروژه های چهارخطه استان نیز در سریع ترین زمان به بهره برداری خواهند رسید.

کد مطلب 1231322

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