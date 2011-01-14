علی خانجانی نویسنده و محقق عرصه ادبیات کودک در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال ویرایش و تدوین کتابی درباره قصهگویی برای کودکان هستم. این کتاب در واقع یک کتاب کاربردی بوده و برای کسانی است که علاقهمند قصه گویی هستند. چیستی، چرایی و چگونگی قصهگویی به عنوان یک هنر، محورهای اصلی موضوعی این کتاب هستند.
وی افزود: در این کتاب بیشتر بر چگونگی قصهگویی تاکید دارم و به مسائلی که قصهگو باید در حال اجرا در نظر داشته باشد، انتخاب قصه، ورود به قصه و پروراندن قصه، پرداختهام. برای چاپ این کتاب با کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان صحبتهای اولیه را انجام دادهام و ساختار کلی برای کار تعریف شده است.
نویسنده کتاب "حرف آباد" ادامه داد: هنوز نامی برای این کتاب انتخاب نکردهام ولی امکان دارد نام "قصهگویی، بیان هنرمندانه قصهها" را برای آن برگزینم. بخشهایی از این کتاب قبلا به صورت جزوه آموزشی منتشر شده است اما حالا به شکل یک کتاب مدون در اختیار مخاطب عام، اولیا، مادران قصهگو، معلمین و مربیان قرار خواهد گرفت.
خانجانی گفت: کتاب کاملا تجربی - کاربردی است و مشاهدات من در حدود 26 سال فعالیت در عرصه ادبیات کودک را شامل میشود. کتاب در حال حاضر در مرحله تدوین است و امیدوارم بتوانم آن را تا ماه آینده به اتمام برسانم. تلاشم بر این بود که مطالب کتاب در حجمی از 100 تا 120 صفحه جا گیرد اما به نظرم حجم کتاب بیشتر از این تعداد صفحات شود.
این نویسنده درباره مطالب کتاب گفت: از بحثهای تکراری و تاریخچه ای در نوشتن این کتاب استفاده نکرده ام و کتاب در واقع یک کتاب کار برای یک قصهگوست که جزئیات را به خوبی بیان میکند. سعی دارم به همراه کتاب نمونههای موفق قصهخوانی را در قالب یک سی دی منتشر کنم که البته این موضوع هنوز حتمی نیست.
نظر شما