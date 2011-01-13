4 راهدارخانه گلستان مرمت شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد تقی جوان شورابی ظهر پنجشنبه در بازدید از این راهدارخانه ها افزود: یکی از برنامه های سال جاری راه و ترابری گلستان مرمت و توسعه راهدارخانه‌های استان به منظور تأمین امنیت تردد بهره برداران از راه است که مرمت و توسعه چهار راهدارخانه در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بهسازی و احداث راهدارخانه کردکوی در محور اصلی نوکنده به جنگل گلستان یکی از این راهدارخانه ها است که هم اکنون 50 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

شورابی افزود: احداث آشیانه ماشین آلات راهدارخانه جنگل گلستان در محور جنگل گلستان - مینودشت و احداث انبار شن و نمک راهدارخانه کلاله در محور کلاله - مراوه تپه از دیگر برنامه‌های مرمت و توسعه راهدارخانه های استان است که در حال حاضر بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرکل راه و ترابری گلستان در ادامه از تأسیس راهدارخانه قرنجیک در محور بندرترکمن به آق‌قلا با اعتبار 400 میلیون تومان از محل اعتبارات استانی خبر داد و گفت: برای مرمت راهدارخانه های مذکور در مجموع 300 میلیون تومان اعتبار تخصیص یافته است.

وی، تعداد راهدارخانه های گلستان را 22 راهدارخانه ذکر کرد و توضیح داد: این راهدارخانه ها شامل هفت اداره مرکزی، هفت راهدارخانه ثابت، شش راهدارخانه سیار و دو راهدارخانه استیجاری می شود.

