پیشرفت هسته ای ایران کند شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گزارشهای سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و رژیم صهیونیستی مدعی کاهش سرعت فعالیتهای هسته ای در ایران و کاهش سرعت پیشرفت هسته ای این کشور به دلیل بروز مشکلات فنی و کمبود نیرو شده اند.

آخرین گزارشهای منتشر شده از سوی نهادهای اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و آمریکا ادعا می کند فشارهای سیاسی به ایران بی تاثیر نبوده است.

بر این اساس این امر موجب تغییراتی در رویکرد دولت آمریکا در موضوع هسته ای ایران شده و واشنگتن را به جستجوی فضای بازتر دیپلماتیک برای مذاکره با ایران از یک سو و استفاده از اهرم تحریم اقتصادی از سوی دیگر واداشته است.

در این گزارش همچنین به نقل از سازمانهای اطلاعاتی صهیونیستی از ترور دانشمندان هسته ای به عنوان یکی از عوامل کاهش سرعت فعالیتهای هسته ای در ایران نام برده شده است.

"مایکل هیدن" رئیس پیشین سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) نیز با اشاره به این ادعاها و درباره فرصت مذاکره با ایران گفته است: ما بیشتر از آنچه که پیشتر گمان می کردیم، زمان داریم.