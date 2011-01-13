نجات جان 3 کوهنورد در ارتفاعات کوههای کلیبر

سرهنگ رحیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کلیبر افزود : در پی تماس تلفنی فردی با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر اینکه به همراه دو نفر جهت گردشگری به مناطق کوهستانی پیراماشان کلیبر آمده و بر اثر سرما و کولاک شدید راه را گم کرده و یکی از آنها زخمی شده است، تیم امداد و نجات فرماندهی انتظامی شهرستان به همراه امداد و نجات هلال احمر به محل گزارش شده اعزام شدند .

وی ادامه داد : مأموران پس از چهار و نیم ساعت تلاش مداوم موفق شدند هر سه نفر را نجات داده و به پایین ارتفاعات این منطقه کوهستانی آورده و به بیمارستان منتقل کردند .