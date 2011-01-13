نجات جان 3 کوهنورد در ارتفاعات کوههای کلیبر

سرهنگ رحیم محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کلیبر افزود: در پی تماس تلفنی فردی با مرکز فوریت های پلیسی 110 مبنی بر اینکه به همراه دو نفر جهت گردشگری به مناطق کوهستانی پیراماشان کلیبر آمده و بر اثر سرما و کولاک شدید راه را گم کرده و یکی از آنها زخمی شده است، تیم امداد و نجات فرماندهی انتظامی شهرستان به همراه امداد و نجات هلال احمر به محل گزارش شده اعزام شدند.
وی ادامه داد: مأموران پس از چهار و نیم ساعت تلاش مداوم موفق شدند هر سه نفر را نجات داده و به پایین ارتفاعات این منطقه کوهستانی آورده و به بیمارستان منتقل کردند.
فرمانده انتظامی شهرستان تأکید کرد: افرادی که بمنظور کوهنوردی و گردشگری به مناطق کوهستانی کلیبر عزیمت می کنند باید ضمن مجهز بودن به وسائل و لوازم کوهنوردی از وجود یک نفر راه بلد که آشنائی کامل به محل دارد بهره مند شوند تا ازخطرات ناشی از سرما و شرائط بد آب و هوائی در امان بمانند.
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