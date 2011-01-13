به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سیدصولت مرتضوی چهارشنبه شب در مراسم تودیع و معارفه معاون سیاسی امنیتی استاندار هرمزگان بیان داشت: پس از انقلاب قدرتهای استکباری به دنبال ضربه زدن و ایجاد چالش برای انقلاب بودند، اما ملت ایران در تمام دوره های مختلف تاریخی حرکتهای انقلابی و تغییر دهنده‌ای را در پشتیبانی از نظام و ولایت انجام داده اند.

وی با اشاره به ارجاع پرونده هسته‌ای ایران به شورای امنیت، اظهارداشت: ملت ایران به دنیا نشان دادند چگونه از نظام حمایت دارند.

معاون سیاسی وزیر کشور خاطرنشان داشت: در زمان ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت تمام تحلیلگران وابسته به استکبار عقیده داشتند ایران از مواضع خود عقب نشینی می‌کند اما وقتی امت یکپارچه فریاد "انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست " را سر داد همه شاهد بودند که پیش بینیهای تحلیلگران اشتباه بوده و ایران محکمتر از قبل در راستای استیفای حقوق خود گام برداشت.

مرتضوی بیان کرد: تاریخ نشان می دهد تحریم، تهدید و تورم تاثیری در پیشرفت ایران نداشته و همزمان با اوج گرفتن آنها، بهترین موفقیتهای علمی، صنعتی و نظامی و دفاعی به دست آمده است.

وی با اشاره به هدفمندسازی یارانه‌ها یادآور شد: با تمام اطمینانی که به مردم وجود داشت، گمان نمی‌شد از این گذرگاه به آسانی عبور شود که به جرات می‌توان گفت این امر ناشی از امداد غیبی به دولت کریمه و همت امت آگاه بود.

استاندار هرمزگان نیز در این مراسم برنامه هدفمندی یارانه ها را از مهمترین اقدامات پس از انقلاب توصیف کردکه همه اقشار جامعه فضا را برای اجرای این قانون آماده کردند.

حسین هاشمی تختی اضافه کرد: به پاس همراهی و تعامل مردم به آنان اطمینان می دهیم مسوولین نیز در تمام مراحل در کنار مردم باشند و در حال حاضر نیز مدیران هرشب در نشستهای مستمر خود چالشها و مشکلات را ارزیابی کرده و راه حلهای مناسب را بررسی کرده و یا آنها را به مراجع فرادست منعکس می کنند.

وی، با اشاره به کینه دیرینه دشمنان انقلاب اسلامی به دلیل استکبار ستیزی مردم ایران، ترور دانشمندان را از آخرین اقدامات آنان برای ضربه به جمهوری اسلامی دانست.

وی تصریح کرد: بصیرت همگانی موجب خنثی شدن توطئه ها شده و مردم همواره پشتیبانی خود را از رهبر فرزانه انقلاب و دولت اعلام کرده و آمادگی خود برای جانفشانی را بارها به نمایش گذاشته اند.

وی تلاش دولت در راستای منافع مردم را پاسخی به همراهی و تعامل طبقات مختلف جامعه دانست و یاد آور شد: اقدامات عمرانی و فرهنگی بسیار خوبی در سالیان اخیر انجام شده که از جمله آنها می توان به ایجاد اشتغال برای 43هزار نفر از ابتدای سال جاری تاکنون اشاره کرد که در از سهمیه 32 هزار نفری تعیین شده نیز بیشتر بوده است.

وی در عین حال یادآور شد: البته هنوز بیکاری از مسائل مهم استان است که انتظار می رود هدفمندی یارانه ها بتواند با سرمایه گذاری بیشتر دولت و ایجاد اشتغال بیشتر در کاهش آن موثر واقع شود.

استاندار هرمزگان روند مسکن مهر در استان را نیز یکی دیگر از محورهای فعالیتهای انجام شده در استان ذکر کرد و اظهار داشت: درحال حاضر چهارهزار واحد مسکن مهر آماده افتتاح است که تا پایان سال به پنج هزار واحد افزایش می یابد.

در این مراسم از زحمات محمد حسن پرآور معاون سیاسی و امنیتی سابق استاندار تقدیر شد و گل محمد بامری به عنوان معاون سیاسی و امنیتی استاندار هرمزگان معرفی شد.