پلدختریها صاحب سینما می شوند

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر در واکنش به گزارش خبرگزاری مهر در سخنانی اظهار داشت: این شهرستان به زودی صاحب سینما خواهد شد.

غلامرضا محمودی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر در شهرستان پلدختر با تشریح تمهیدات اندیشده شده برای رفع این مشکل، افزود: سالن بزرگ اجتماعات مجتمع فرهنگی وهنری فجر ارشاد پلدختر در بهمن ماه سالجاری به بهره برداری خواهد رسید.

وی گفت: این سالن یکی از بهترین و مجهزترین سالن های استان لرستان است که بالغ بر سه میلیارد ریال برای احداث آن هزینه شده است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر با اشاره به استفاده از این سالن برای نمایش فیلم، خاطر نشان کرد: با تفاهمی که با موسسه سینما شهر انجام گرفته است و سرمایه گذاری که این موسسه در این بخش می کند از اوایل سال آینده مردم پلدختر و به خصوص جوانان این شهر پس از سالها انتظار فیلمهای روز سینمایی را بر روی پرده سینما در شهر خودشان با جدید ترین و پیشرفته ترین تکنولوژی و تجهیزات تماشا خواهند کرد.

این اظهارات رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان پلدختر در حالی مطرح می شود که پیش از این خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان "شهرستان 100 هزار نفری پلدختر در حسرت سینما" به انعکاس مشکلات مردم در این رابطه پرداخته بود که خوشبختانه با همت متولیان امر رفع این کاستی فرهنگی در دستور کار قرار گرفت.