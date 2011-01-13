رئیس مجلس جمهوری خود مختار نخجوان سانحه هوایی ارومیه را تسلیت گفت

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در پیام رئیس مجلس عالی جمهوری خود مختار نخجوان به استاندار آذربایجان غربی آمده است: با اندوه فراوان این سانحه را به جنابعالی و خانواده جان باختگان تسلیت عرض کرده، شفای عاجل مجروحان را خواستارم.
هواپیمای بویینگ 727 ایران ساعت 19 و 40 دقیقه یکشنبه شب در حوالی منطقه قره حسنلوی دچار سانحه شد و سقوط کرد، تعداد کشتهشدگان این سانحه هوایی 78 نفر و تعداد مجروحان این سانحه 27 نفر اعلام شده است.
در پی انتقال نوار CVR (نوار مکالمات خلبان) و FDR (پارامترهای موتور هواپیما) هواپیمای بوئینگ 727 سقوط کرده در اطراف ارومیه - جعبه سیاه این هواپیما - به تهران، از امروز چهارشنبه بازخوانی این نوارها آغاز شده و بر اساس اظهارات مسئولان ذیربط نتایج این بررسی ها تا شش ماه آینده منتشر می شود.
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