اینتر و پالرمو به مرحله یک چهارم نهایی صعود کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا موسوم به "کوپا ایتالیا" چهارشنبه شب با برگزاری دو بازی پیگیری شد که طی آن تیم پالرمو با یک گل از سد کیه‌وو گذشت و اینتر نیز با نتیجه 3 بر 2 جنوآ را از پیش رو برداشت.

در حساس‌ترین دیدار شب گذشته تیم اینتر در ورزشگاه سان سیرو شهر میلان به مصاف جنوآ رفت و موفق شد میهمان خود را با شکست 3 بر 2 بدرقه کند. برای اینتر در این بازی خانگی ساموئل اتوئو (15 و 43) و مک دونالد ماریگا (59) گلزنی کردند و گل‌های تیم جنوآ نیز توسط حسین خرجه (54 - پنالتی) و جوزپه اسکولی (90) به ثمر رسید.

- مرحله یک هشتم نهایی مسابقات فوتبال جام حذفی باشگاه‌های ایتالیا طی روزهای آتی و طبق برنامه زیر پیگیری خواهد شد:

پنجشنبه - 23/10/89

* یوونتوس - کاتانیا

سه‌شنبه - 28/10/89

* ناپولی - بولونیا

چهارشنبه - 29/10/89

* سامپدوریا - اودینزه

* آ اس رم - لاتزیو

پنجشنبه - 30/10/89

* میلان - باری