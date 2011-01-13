به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، دیدار تیم‌های ملی ایران و کره شمالی در روز نهم از مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیا را نواف شکرالله از بحرین قضاوت می کند.

شکرالله بحرینی را در امر قضاوت این بازی که روز شنبه 25 دی‌ماه از ساعت 16:45 در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه برگزار می شود، "خالد العلان" از بحرین و "محمد جودت نحلاوی" از سوریه همراهی خواهند کرد. داور چهارم بازی ایران - کره شمالی نیز "محمد بنوزا" از الجزایر است.

تیم ملی فوتبال ایران با سه امتیاز صدرنشین گروه D مسابقات فوتبال جام ملت‌های 2011 آسیاست که در آن تیم‌های امارات، کره شمالی و عراق نیز حضور دارند.