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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۱۲

نخستین سوگواره "تعزیه، میراث معنوی " در سمنان برگزار می شود

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: نخستین سوگواره آیین های حسینی در استان سمنان با عنوان "تعزیه، میراث معنوی" برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید یزدانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: این سوگواره باهدف شناسایی گروه های برتر تعزیه استان، احیای اجرای تعزیه در تکایای نقاط شهری و روستایی، بررسی نسخه های تعزیه به منظور جلوگیری از رواج خرافه و بدعت در اجرای این آیین نمایشی – مذهبی ، اشاعه شیوه های سنتی عزاداری و زنده نگهداشتن شور حسینی برگزارمی شود.

وی با بیان اینکه هنر تعزیه در ردیف میراث معنوی (نا ملموس) شناخته شده است، گفت: در همین راستا این اداره کل اقدام به برپایی مجالس تعزیه با همکاری گروه های مجری و خادمان تکایا و حسینیه ها در استان سمنان کرده است.

یزدانی از شرکت شماری از برترین تعزیه پژوهان کشور در این سوگواره خبر داد و افزود: از جمله برنامه های این سوگواره برپایی مجالس تعزیه با حضور عزاداران حسینی و مسئولان هر شهرستان در مناطقی از جمله شاهرود، مجن، بسطام، دامغان، گرمسار و سمنان در روزهای اربعین و بیست و هشتم صفر است.

وی افزود: در این مجالس کارشناسان تعزیه بر چگونگی ایفای نقش شخصیت های مختلف، ملزومات گروه های تعزیه خوان اعم از پوشاک، ابزار جنگ و موسیقی حماسی و نسخه های تعزیه نظارت کرده و در پایان از گروه های برتر تجلیل می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: تعزیه از جمله هنرهای نمایشی بومی ایرانیان است که هدف از اجرای آن بازسازی نمادین وقایع جانسوز کربلا و مصیبت های وارده به دیگر امامان معصوم (ع) است.

کد مطلب 1231339

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