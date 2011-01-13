نخستین سوگواره "تعزیه، میراث معنوی " در سمنان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید یزدانی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران در سمنان اظهار داشت: این سوگواره باهدف شناسایی گروه های برتر تعزیه استان، احیای اجرای تعزیه در تکایای نقاط شهری و روستایی، بررسی نسخه های تعزیه به منظور جلوگیری از رواج خرافه و بدعت در اجرای این آیین نمایشی – مذهبی ، اشاعه شیوه های سنتی عزاداری و زنده نگهداشتن شور حسینی برگزارمی شود.

وی با بیان اینکه هنر تعزیه در ردیف میراث معنوی (نا ملموس) شناخته شده است، گفت: در همین راستا این اداره کل اقدام به برپایی مجالس تعزیه با همکاری گروه های مجری و خادمان تکایا و حسینیه ها در استان سمنان کرده است.

یزدانی از شرکت شماری از برترین تعزیه پژوهان کشور در این سوگواره خبر داد و افزود: از جمله برنامه های این سوگواره برپایی مجالس تعزیه با حضور عزاداران حسینی و مسئولان هر شهرستان در مناطقی از جمله شاهرود، مجن، بسطام، دامغان، گرمسار و سمنان در روزهای اربعین و بیست و هشتم صفر است.

وی افزود: در این مجالس کارشناسان تعزیه بر چگونگی ایفای نقش شخصیت های مختلف، ملزومات گروه های تعزیه خوان اعم از پوشاک، ابزار جنگ و موسیقی حماسی و نسخه های تعزیه نظارت کرده و در پایان از گروه های برتر تجلیل می شود.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان گفت: تعزیه از جمله هنرهای نمایشی بومی ایرانیان است که هدف از اجرای آن بازسازی نمادین وقایع جانسوز کربلا و مصیبت های وارده به دیگر امامان معصوم (ع) است.