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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۴

سهمیه سوخت یارانه ای بخش کشاورزی گیلان افزایش یافت

سهمیه سوخت یارانه ای بخش کشاورزی گیلان افزایش یافت

رشت - خبرگزاری مهر: استاندار گیلان از افزایش سهمیه سوخت یارانه ای بخش کشاورزی استان خبر داد.

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه دی ماه سال جاری چهارمیلیون و 806 هزار لیتر سهمیه  سوخت نفت و گاز برای بخش های مختلف کشاورزی گیلان اختصاص یافته بود، افزود: سهمیه تخصیصی بخش کشاورزی استان در مدت مزبور تنها 58 درصد نیاز این بخش را شامل می شد که با پیگیری های بعمل آمده این سهمیه به هشت میلیون و 106 هزار لیتر افزایش یافت.  

وی با اشاره به اینکه این افزایش سهمیه دغدغه پرورش دهندگان صنعت طیور و دیگر بهره برداران بخش های باغبانی و زراعت را تا حد زیادی برطرف کرده است، اظهارداشت: با توجه به اینکه اوج فعالیت زیر بخش های کشاورزی همچون صنعت طیور برای ذخیره سازی و تنظیم بازار مصرف و زیر بخش های باغبانی وزراعت از جمله برنجکاران برای واحدهای تولیدی و ماشین آلات کشاورزی در این فصل است، ضروری بود که این سهمیه سوخت افزایش یابد.

استاندار گیلان با بیان اینکه سوخت یارانه ای نفت و گاز ماهانه به قیمت 150 تومان در اختیار بهره برداران قرار می گیرد گفت: تولید کنندگان بخش کشاورزی می توانند با مراجعه به سامانه تجارت آسان تقاضای خود را ثبت کنند و حواله دریافت این سوخت نیز پس از تأئید جهاد کشاورزی از طریق ادارات این سازمان و دهیاری ها در اختیار کشاورزان و پرورش دهندگان صنعت طیور قرار می گیرد.

وی با اشاره به حل مشکل تهیه سوخت یارانه بخش کشاورزی تأکید کرد: مردم در مراحل مختلف اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به یقین دغدغه ها و انتظارات خود را به اطلاع مسئولان برسانند تا مسئولان به عنوان خادمان مردم تمام تلاش خود را برای رفع نگرانی های آنان انجام دهند.
 
قهرمانی چابک ادامه داد: در نظر داریم با اجرای طرح های بهینه سازی مصرف انرژی وا صلاح ساختاری در مرغداری ها و صنایع کشاورزی هزینه های تولید را کاهش دهیم.

وی همچنین با اشاره به اینکه از 716 واحد مرغداری گیلان تنها 91 واحد معادل 13 درصد این واحدها گاز سوزهستند، یادآورشد: با افزایش واحدهای مرغداری گاز سوز از طریق اعطای تسهیلات مورد نیاز میزان وابستگی این واحدها را به سوخت نفت و گاز کاهش می یابد تا پرورش دهندگان صنعت طیور با هزینه کمتر تولیدات خود را وارد بازار کنند.
کد مطلب 1231345

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