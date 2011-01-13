طراحان لباس و اهالی فرهنگ فارس آثار خود را ارائه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر از شیراز، محمد بذرافشان با بیان اینکه نخستین جشنواره ملی ترویج فرهنگ عفاف وحجاب با عنوان حدیث حیا در نیمه اول اسفند ماه برگزار خواهد شد، اظهار داشت: این افراد می توانند طرحها و آثار فاخر خود را در محورهای عمومی مد و لباس و شیوه‌های اثر بخشی ترویج فرهنگ عفاف و حجاب به دبیرخانه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی وحقوق شهروندان مستقر در استانداری فارس ارسال کنند.

وی تصریح کرد: دبیرخانه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان مستقر در استانداری فارس تا هشتم بهمن ماه آماده ارائه مشاوره و دریافت آثاری است که توسط نخبگان فرهنگی استان به این جشنواره ارسال خواهد شد.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری فارس ضمن دعوت از هنرمندان، اساتید، دانشجویان، صاحب نظران و اندیشمندان استان برای ارائه آثار خود به این جشنواره بیان کرد: نامگذاری شیراز به عنوان سومین حرم اهل بیت(ع)، رسالتهای هنرمندان و نخبگان فرهنگی استان را برای حضور فعال در چنین جشنواره‌هایی بیشتر کرده است.

وی گفت: با توجه به پتانسیلهای علمی و پژوهشی و ادبی که در استان فارس وجود دارد، انتظار است آثار فاخری از استان فارس به بخش نهایی این جشنواره ملی راه یابد.

بذرافشان گفت: دبیرخانه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندان مستقر در استانداری فارس آمادگی دارد تا در بخش ادبی این جشنواره آثاری در قالب داستان بلند، داستان کوتاه، داستانک، شعر کلاسیک، ژانر، قطعه ادبی و در بخش هنرهای تجسمی نیز آثاری در قالب نقاشی، خوشنویسی، عکاسی و کاریکاتور به این جشنواره ارسال کند.

این جشنواره در بخشهای علمی، ادبی و هنری در روزهای 10 و11 اسفند ماه در مرکز همایشهای کشور در تهران برگزار و به برگزیدگان جوائز نفیسی ارائه خواهد شد.

علاقمندان برای دریافت اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس مجازیwww.hadisehaya.ir مراجعه کنند.