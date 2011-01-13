بازارهای آسیای میانه مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، نادعلی کهنسال ظهر پنجشنبه در نودمین کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان افزود: براساس گزارش های رسمی، سهم ایران در تجارت جهانی اندک است که این زنگ هشداری برای توجه جدی به امر صادرات غیرنفتی با تکیه بر برنامه ریزیهای منسجم است.

وی با اشاره به اینکه استفاده از ظرفیتها و پتانسیل ها، امری ضروری در بهبود اوضاع صادرات است، ادامه داد: خوشبختانه امروز از بنادر، ناوگان و نیروی انسانی مطلوبی در امر صادرات برخوردارهستیم که در طول شبانه روز، خدمات لازم را به منظور انجام عملیات بارگیری کالاهای صادراتی ارائه می کنند.

کهنسال گفت: یکی از مسایل مهم توسعه صادرات، ماندگاری و رصد کردن صادرات و واردات از پنج کشور بازار هدف استان است که باید در میزهای تجاری متعدد، مشکلات این بازارها بررسی و پیگیری شود.

رئیس سازمان بازرگانی گلستان در ادامه با اشاره به نزدیک شدن انتخابات اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران (اسفندماه) اظهارداشت: اگر در انتخابات اتاق، جنبه سیاسی بر جنبه اقتصادی غلبه کند، بخش خصوصی و اقتصاد کشور ضرر می‌کند و از اهداف بخش خصوصی دور می‌شویم.

کهنسال ادامه داد: بازوان توانمند سازمان بازرگانی به دلیل گستردگی کار استان در توسعه صادرات فرش ، شرکتهای تعاونی هستند که می توانند در بهبود شرایط صادرات فرش استان این دستگاه را یاری کنند.

پیگیری مصوبات جلسه قبل کارگروه از جمله ایجاد پایانه صادراتی گل و گیاه و میوه و مرکبات، حمایت از واحدهای تولیدی جهت انتخاب برند مناسب محصولات صادراتی و اختصاص تسهیلات، تشکیل کمیته کاری شناسایی مزیتها و مشکلات صادراتی و انجام اقدامات لازم جهت بازاریابی و صادرات میگو، محورهای اصلی نوزدهمین جلسه کارگروه توسعه صادرات غیر نفتی استان بوده است.