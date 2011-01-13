600 مددجوی بهزیستی متقاضی مسکن مهر در گنبد هستند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامعلی سوسرایی ظهر پنجشنبه در در جلسه‎ای مشترک با مدیرکل مسکن و شهرسازی و مسئولان استانی و شهرستانی بهزیستی گفت: تعداد 170 نفر از متقاضیان معلول و زنان سرپرست خانوار تحت‎ پوشش بهزیستی از محل سهم 5 درصدی ویژه ارگانهای حمایتی از مسکن مهر در دو سایت کاج و گدم آباد ساماندهی می‎شوند.

وی با اشاره به اهمیت تامین مسکن در دولت خاطرنشان کرد: این متقاضیان پیش از این در سایت تعاون ثبت‎نام کرده و آورده یک میلیون تومانی خود را نیز واریز کرده بودند.

سوسرایی گفت: پیش از این برای 112 نفر از متقاضیان معلول و سرپرست خانوار زمین تامین شده و جانمایی برای ساخت مسکن مهر صورت گرفته است.



وی خاطرنشان کرد: با توجه به روند رو به رشد مسکن مهر خود مالکی در شهرستان گنبدکاووس متقاضیان واجد شرایط یادشده می‎توانند از این امکان نیز استفاده کنند.



فرماندار شهرستان گنبدکاووس با اشاره به تامین زمین برای همه واجدین مسکن مهر درشهرستان گنبدکاووس افزود: هم اکنون1800 واحد مسکن درسه سایت تقی آباد، پیرحاجی و کاج در حال ساخت است.

شهرستان گنبد در شرق گلستان واقع شده است.