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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۰۶

600 مددجوی بهزیستی متقاضی مسکن مهر در گنبد هستند

600 مددجوی بهزیستی متقاضی مسکن مهر در گنبد هستند

گرگان - خبرگزاری مهر: فرماندار گنبد کاووس از وجود بیش از 600 خانوار متقاضی مسکن مهر تحت پوشش بهزیستی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، غلامعلی سوسرایی ظهر پنجشنبه در در جلسه‎ای مشترک با مدیرکل مسکن و شهرسازی و مسئولان استانی و شهرستانی بهزیستی گفت: تعداد 170 نفر از متقاضیان معلول و زنان سرپرست خانوار تحت‎ پوشش بهزیستی از محل سهم 5 درصدی ویژه ارگانهای حمایتی از مسکن مهر در دو سایت کاج و گدم آباد ساماندهی می‎شوند.

وی با اشاره به اهمیت تامین مسکن در دولت خاطرنشان کرد: این متقاضیان پیش از این در سایت تعاون ثبت‎نام کرده و آورده یک میلیون تومانی خود را نیز واریز کرده بودند.

سوسرایی گفت: پیش از این برای 112 نفر از متقاضیان معلول و سرپرست خانوار زمین تامین شده و جانمایی برای ساخت مسکن مهر صورت گرفته است.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به روند رو به رشد مسکن مهر خود مالکی در شهرستان گنبدکاووس متقاضیان واجد شرایط یادشده می‎توانند از این امکان نیز استفاده کنند.

فرماندار شهرستان گنبدکاووس با اشاره به تامین زمین برای همه واجدین مسکن مهر درشهرستان گنبدکاووس افزود: هم اکنون1800 واحد مسکن درسه سایت تقی آباد، پیرحاجی و کاج در حال ساخت است.
 
شهرستان گنبد در شرق گلستان واقع شده است.
کد مطلب 1231351

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