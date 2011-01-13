الحاق شهرهای استان مرکزی به قم باید با وفاق مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، علی لاریجانی قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار با امام جمعه شهرهای دلیجان، نیم ور و نراق و جمعی از معتمدین، شخصیت‌های فرهنگی و متدین شهر دلیجان که برای بیان درخواست مردم این شهر‌ها به منظور الحاق به استان قم در دفتر وی حاضر شده بودند، با تأکید بر اینکه نباید در این خصوص با تعجیل و شتاب زده عمل کرد، اظهار داشت: این کار باید با وفاق مسئولین دو استان صورت گیرد.



وی با اشاره به اینکه الحاق شهرهای دلیجان، نیم ور و نراق به قم جهات معقولی دارد، گفت: نزدیکی به شهر قم، قرابت‌های فرهنگی گذشته، تسهیل در زندگی مردم که مهم‌ترین اصل است و بازار این شهر‌ها نیز بیشتر به قم مربوط است از جمله وجوه عقلانی این موضوع است اما در مورد مسائل اجتماعی لزوما همه وجوه عقلانی نیست و وجوهی دیگر نیز وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرند.



لاریجانی با بیان اینکه این موضوع بار‌ها نیز از سوی نماینده این منطقه نیز به من گفته شده است، تصریح کرد: از نظر ما مشکلی در این خصوص وجود ندارد و انتساب دلیجان به قم از نظر قمی‌ها مشکلی ندارد اما در این زمینه نظرات متفاوتی در سطح استان مرکزی مطرح است لذا باید اجازه داد این کار با دقت انجام شود تا مسئله جدیدی به وجود نیاید.



رئیس مجلس شورای اسلامی بیان داشت: این جابجایی تقسیمات بار‌ها در کشور انجام گرفته و وحی منزل نیست اما حد این موضوع را باید شناخت و این مسئله باید از نظر سیاسی و اجتماعی پخته شود و این کار باید به نحوه دقیقی انجام گیرد.



وی به خواسته مردم شهرهای تفرش، ساوه و محلات برای الحاق به قم اشاره کرد و افزود: این تنها خواسته مردم دلیجان نیست و شهرهای دیگری از استان مرکزی نیز خواستار این الحاق هستند و نگرانی مسئولین استان مرکزی نیز از همین باب است که با توجه به صبغه صنعتی و جمعیتی شهر دلیجان و ادامه روند این الحاق‌ها، استان آن‌ها کوچک شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی، تأمین خواسته مردم را در این کار از همه مهم‌تر خواند و تصریح کرد: پایه کار مردم هستند اما این کار باید با وفاق کامل انجام شود و توافقاتی صورت پذیرد و بنده نیز کار را پیگیری می‌کنم و باید برای این مسئله یک راه منطقی وجود داشته باشد تا ایجاد سایش نکند و امیدواریم این کار به نحوه مطلوبی به سرانجام برسد که البته این کار البته زمان بر خواهد بود.



لاریجانی در پایان تصریح کرد: اگر این موضوع در فضای معقول و درستی انجام شود کار خوبی است.