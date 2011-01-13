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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۱

168 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان زنجان فعال است

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان گفت: در حال حاضر 168 کانون فرهنگی هنری مساجد در سطح استان زنجان فعالیت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امرالله حسنی ظهر پنج شنبه در دیدار دبیر اجرایی ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور از فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد زنجان با بیان اینکه کانون‌های مساجد از سال 72 در استان ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم 46 کانون در سطح استان فعال بود اما در حال حاضر این تعداد به 168 کانون رسیده است.

حسنی تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای استان، تلاش می‌کنیم تا این تعداد را 25 درصد افزایش داده و به 400 کانون برسانیم.

وی همچنین با اشاره به فعالیت 10 کانون تخصصی در سطح استان، اظهار داشت: این کانونها در حوزه‌هایی چون قرآن، IT، پژوهش و مهدویت فعالیت می‌کنند.
 

کد مطلب 1231358

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