168 کانون فرهنگی هنری مساجد در استان زنجان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امرالله حسنی ظهر پنج شنبه در دیدار دبیر اجرایی ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور از فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد زنجان با بیان اینکه کانونهای مساجد از سال 72 در استان ایجاد شده است، خاطرنشان کرد: تا قبل از روی کار آمدن دولت نهم 46 کانون در سطح استان فعال بود اما در حال حاضر این تعداد به 168 کانون رسیده است.
حسنی تصریح کرد: با توجه به ظرفیتهای استان، تلاش میکنیم تا این تعداد را 25 درصد افزایش داده و به 400 کانون برسانیم.
وی همچنین با اشاره به فعالیت 10 کانون تخصصی در سطح استان، اظهار داشت: این کانونها در حوزههایی چون قرآن، IT، پژوهش و مهدویت فعالیت میکنند.
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