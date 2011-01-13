فومن از فقدان سالن ورزشی رنج می برد

محمدرضا شاه محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: جوانان و علاقمندان فراوانی به ورزش در فومن وجود دارند که بدلیل نبود جایگاه تماشاگران درسالنها نمی توانند درمسابقات مختلف حضور یابند.



وی همچنین با ابرازنگرانی ازبودجه امسال خاطرنشان کرد: فومن با 28 هیئت ورزشی فعال وکسب عناوین مختلف کشوری ازسوی قهرمانان خود تاکنون تنها 85 میلیون ریال بودجه دریافت کرده است.



رئیس تربیت بدنی فومن با اشاره به مصوبات ورزشی دور اول سفررئیس جمهوربه فومن گفت: سالن ورزشی چند منظوره بانوان با 97 درصد پیشرفت فیزیکی تنها با 350 میلیون ریال اعتبارتا پایان امسال به بهره برداری می رسد و سالن چند منظوره دیگری نیزبا 95 درصد پیشرفت کار و 600 میلیون ریال اعتبارتا اسفند ماه جاری تحویل جوانان فومنی خواهد شد.

وی با اشاره به دو مصوبه ورزشی دوردوم سفررئیس جمهوربه این شهرستان افزود: سالن هزار و 200 نفره ای که زمین آن معرفی شده تاکنون هیچ اعتباری از محل استانی به آن اختصاص داده نشده اما زمین تنیس با180 میلیون ریال اعتبارهنوز زمینی برای ساخت آن معرفی نشده است.

شاه محمدی با انتقاد از عملکرد شرکت توسعه اماکن ورزشی مبنی برساخت استادیوم پنج هزارنفری این شهر که از سال 86کارآن آغاز شده است، گفت: پس از سه سال تاکنون این استادیوم تنها 28 درصد پیشرفت کارداشته و درحال حاضراین طرح بدلیل اختلاف نظربین شرکت توسعه اماکن ورزشی سازمان تربیت بدنی با پیمانکارتعطیل است.



وی همچنین تعداد بیمه شدگان ورزشی امسال را نسبت به سال گذشته با 25 درصد کاهش اعلام کرد و اظهارداشت: دلیل این کاهش حضورجوانان در ورزش امکانات کم ورزشی مالی و کاهش برگزاری رقابتها درسطح بخشها و روستاهای فومن است.

رئیس تربیت بدنی فومن با تشکراز حرکت جدید مدیرکل تربیت بدنی برای بازدید از طرحها وزیرساختهای شهرستانهای گیلان گفت: این حرکت نو باعث شناسایی مشکلات، کاستی ها ونقاط قوت هرشهرستان و ارائه راهکارهای مناسب برای رشد ورزش استان خواهد شد.



وی درادامه ازکمکهای مالی ومعنوی نماینده مردم شهرستان فومن به هیئتهای ورزشی این شهرتشکرکرد وخواستار مساعدت بیشترمسئولان استانی و شهرستانی برای تقویت هرچه بیشترورزش فومن و گیلان شد.