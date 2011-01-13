به گزارش خبرگزاری مهر، احمد خادم المله افزود: وزارت صنایع و معادن از برگزاری واستمرار این جشنواره ها به عنوان یک رویداد ارزشمند هنری وصنعتی استقبال می‌کند.

وی آمادگی بخش صنعت ومعدن را برای ساخت فیلمهای مستند به منظور معرفی توانمندیهای این بخش اعلام کرد و گفت: وزیر صنایع ومعادن از تمامی مدیران صنعت خواسته است تا تمام پروژه ها، از زمان طرح قرارداد تا افتتاح طرح، بسته تبلیغاتی و مستندسازی را مد نظر داشته باشند.

قائم مقام وزیر صنایع و معادن در امور بین الملل، آموزش اهمیت ساخت فیلم مستند به مدیران صنعتی و همچنین جلب اعتماد و پیوند مدیران صنعتی را با فیلمسازان مورد تاکید قرار داد و تصریح کرد: باید برای هر دو گروه یعنی صنعت فیلمسازی و بخش صنعت و معدن کشور، اهداف مشترکی تعریف کنیم و برای پیوند این دو تلاش مضاعف داشته باشیم.

خادم المله، نیاز بخش صنعت ومعدن به فیلمسازان را تشریح کرد و افزود: بخش صنعت ومعدن نیاز به فرهنگ سازی،‌ تولید فکروتغییر رفتارمخاطب، خودباوری،‌تغییر رفتار کارکنان،‌ تقویت تفکر اصلاح مصرف محصولات صنعتی داخلی دارد و صنعت فیلمسازی می‌تواند ذائقه صنعتی مردم را در این راستا تغییر دهد همچنین به دلیل بین المللی بودن زبان فیلمسازی، تاثیرات مناسبی در تفکرات انسانها با هر سن وگرایشی خواهد داشت .

وی ، قهرمان پروری در صنعت را نیاز امروز ذکرکرد و گفت: باید به این موضوع بیش ازپیش توجه کرد.

قائم مقام وزیر صنایع و معادن در ادامه درباره اهمیت تولید فیلمهای کوتاه افزود: در عصر ارتباطات، ‌صنعت ارتباطات و جلوه های بصری و فیلمسازی منشا قدرت است یعنی فیلمسازان مستند ما یکی از پایه‌های منشا قدرت در شرایط کنونی هستند.

وی، مفهوم قدرت را در عصر ارتباطات به معنای توانایی نفوذ در رفتار دیگران برای گرفتن نتیجه مطلوب دانست و گفت: قدرت یک مدیر صنعتی به میزان توانایی در رسیدن به این مهم بستگی دارد.

قائم مقام وزیرصنایع ومعادن‌ در خصوص راهکار لازم برای بهبود رابطه مستندساز ومدیر بنگاه صنعتی گفت: این رابطه باید محتوایی و اقناعی باشد که دراین راستا، برگزاری جشنواره ها و نشست هایی از این دست کمک بزرگی به حل این مشکلات خواهد داشت.

وی با بیان اینکه از این طریق، دیدگاه و درک دو طرف به هم نزدیکتر خواهد شد، پیشنهاد کرد تا با معرفی مدیران همراه با مستندسازان، بتوان الگویی مناسب برای سایر مدیران نیز ارائه کرد.