کنترل اوضاع از دست دولت خارج شد/ 4 کشته و به آتش کشیده شدن خودروها

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی الجزیره از کشته شدن دست کم چهار شهروند تونسی در جریان درگیریهای شب گذشته در پایتخت و حومه آن خبر داد.



با گسترش درگیریهای شدید و کشیده شدن آن به بیشتر مناطق فقیرنشین تونس، اوضاع امنیتی از کنترل نیروهای امنیتی و حتی ارتش کشور خارج شده است.



حتی فرمان زین العابدین بن علی رئیس جمهوری تونس برای اعلام حکومت نظامی برای اولین بار از زمان به قدرت رسیدنش در سال 1987 مانع اعتراضات مردمی و درگیریها نشد.



محله التضامن در تونس از خطرناک ترین مکانها در پایتخت شده است که شراره درگیریها و اعتراضات از این مکان شعله ور شد و درگیریهای شدید در میان صدای شلیک گلوله و پرتاب گاز اشک آور ادامه دارد.



الجزیره از خشم و عصبانیت شدید تظاهرکنندگان خبر داد که برای فرونشاندن آن به سوی نیروهای پلیس سنگ پرتاب می کنند که آنها نیز از گلوله برای مجبور کردن مردم به عقب نشینی استفاده می کنند.



یک جوان تونسی که به سبب ترس از حکومت از افشای نام خود خودداری کرد به الجزیره گفت : پلیس به استفاده بی رویه از زور بر ضد ملت روی آورده است که پذیرفتنی نیست، آنها مانند اسرائیلی ها با مردم تونس رفتار می کنند.



اوضاع در محله های التضامن والانطلاق و المنیهله به شدت بحرانی است و تظاهرکنندگان در حال حاضر خیابانهای محله التضامن را در کنترل خود گرفته اند این در حالی است که پلیس از حمله به این محله دچار وحشت شده است.



بر اساس این گزارش، درگیریها در شهرهای مختلف تونس همچنان ادامه دارد و الجزیره کسب اطلاع کرده است که نیروهای پلیس به سوی تظاهرکنندگان تیراندازی کرده که شماری از شهروندان در صفاقس درجنوب تونس که شاهد اعتصاب عمومی در روز چهارشنبه بود، زخمی شدند.



در شهر تاله نیز یک شهروند تونسی به ضرب گلوله پلیس کشته شد؛ در شهر دوز در جنوب تونس صدها نفر از مردم به خیابانها ریختند و با پلیس درگیر شدند که به سوی آنها تیراندازی می کرد که خبرهایی از کشته شدن سه نفر منتشر شده است



الجزیره همچنین در خبری فوری از استقرار واحدهای ویژه از نیروهای امنیتی در مواضعی که نیروهای ارتش از آن عقب نشینی کرده اند، خبر داد.



العربیه نیز گزارش داد : مردم خشمگین در مناطق المرسی، الکرم، المحمدیه، فشاته و التضامن، موسسات شهری و خودروهای دولتی را به آتش کشیده اند.