ششمین جشنواره کشوری جوانان مسجد برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، مجتبی میرزایی ظهر پنجشنبه در دیدار دبیر اجرایی ستاد عالی کانونهای فرهنگی و هنری مساجد کشور از فعالیت کانونهای فرهنگی و هنری مساجد زنجان، اظهار داشت: این جشنواره در هفت عنوان و 27 رشته فرهنگی هنری برگزار می‌شود.

میرزایی جشنواره آواها و نواها، شیوه های نوین تدریس معارف دین با عنوان شکوه اندیشه ، جشنواره هنرهای نمایشی و تجسمی، نشریات تجربی و وبلاگ نویسی و جشنواره شعر را از جمله جشنواره های جوانان مسجد عنوان کرد و افزود: سالانه بیش از 25 هزار نفر از اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور در این جشنواره ها شرکت می کنند.

وی، آموزش علاقه مندان و نخبگان با استفاده از اساتید مجرب و متخصص برای ارتقای سطح علمی آنان را از دیگر اقدامات انجام شده برای اعضای کانونهای فرهنگی هنری مساجد عنوان کرد.

مدیر کل هنری ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور با اشاره به حمایتهای مالی و معنوی انجام شده از این کانونها از اقدامات انجام شده برای اخذ سهمیه برای کانون ها از جشنواره بین المللی تئاتر فجر خبر داد و گفت: با پیگیری های لازم دارند رتبه اول جشنواره هنرهای نمایشی پس از تایید در کمیته و بررسی آثار تئاتر فجر به بیست و نهمین جشنواره تئاتر فجر راه یافت.

میرزایی وی هدف از برگزاری جشنواره های مختلف جوانان مسجد را شناسایی و کشف استعدادهای هنری اعضای کانونها ذکرکرد و افزود: در زمان حاضر بانک اطلاعاتی از هنرمندان متعهد مسجدی در کشور ایجاد شده است.



وی گفت: برگزاری جشنواره بزرگ جوانان مساجد در قالب رشته‌های مختلف هنری، از جمله فعالیت‌های ستاد است که از سال 81 آغاز شده و تاکنون پنج دوره از آن برگزار شده است.

مدیرکل هنری ستاد عالی کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد کشور این جشنواره را یکی از شاه کلیدهای مبارزه با جنگ نرم دانست و گفت: در هر دوره از این جشنواره، 25 هزار نفر از فعالان کانون‌های مساجد، تحت پوشش قرار می‌گیرند.

میرزایی، پرورش هنرمندان و نخبگان در عرصه‌های مختلف هنری را از دیگر فعالیتهای هنری ستاد عالی کانونهای مساجد عنوان کرد و گفت: اداره‌کل هنری ستاد، علاوه بر حمایتهای مادی از هنرمندان، به ‌صورت معنوی نیز از آنان حمایت می‌کند.

وی با اشاره به حضور اثر نمایشی تولید شده توسط فعالان مساجد در بیست و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر، اظهار داشت: یکی از فعالیت‌های اداره‌ کل هنری ستاد، تولید آثار هنری از جمله سرود، نمایشنامه و فیلمنامه با محورهای دینی و ارسال آن به اعضای فعال در بخش هنری کانونهای مساجد است.

میرزایی با بیان اینکه برگزاری این جشنواره ها در رشته های مختلف هنری از سال 81 برنامه ریزی و اجرا می شود، افزود: با برگزاری جشنواره بزرگ جوانان در سالهای 81 و 82 در برگزاری این جشنواره ها وقفه ایجاد شد و از سال 86 مراحل دیگر آن با قدرت و جدیت بیشتر برگزار شد.