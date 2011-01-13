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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۴۲

برخی کافی نتهای مازندران به مراکز ارتباطات پنهانی جوانان مبدل شد

برخی کافی نتهای مازندران به مراکز ارتباطات پنهانی جوانان مبدل شد

ساری - خبرگزاری مهر: دبیر ستاد پیشگیری و مبارزه با جرائم خاص مازندران معتقد است که به واسطه کم توجهی و نظارت صنوف، برخی کافی نت ها و مراکز آی اس پی استان به مراکز ارتباطات پنهانی جوانان مبدل شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام اسدالله جعفری ظهر پنج شنبه در همایش استانی تبیین نفش اصناف در مقابله با تهاجم فرهنگی در مجتمع هراتی ارشاد مازندران افزود: نظارت و بازرسی بر فعالان حوزه آی تی و صنف کافی نت ها باید در استان بیشتر شود.

وی خاطر نشان کرد: دشمن سالانه هزینه گزافی برای تشویش افکار جوانان از طریق فضای سایبری و بازی های یارانه ای صورت می دهد.
 
دبیر ستاد پیگیری و مبارزه با جرائم خاص مازندران با اشاره به اینکه کافی نت ها و آی اس پی های استان باید به مکان تولید علم تبدیل شود تصریح کرد: اخلاقیات دینی و سلامت جوانان باید در این مراکز ترویج شود.
 
جعفری با بیان اینکه فعالیت در مراکز بازی های یارانه ای و کافی نت ها نوعی حرکت رسانه ای است یادآور شد: نظام دینی که مبتنی بر ارزش های اسلامی است باید در جامعه شناسانده شود.
 
وی با تاکید بر اینکه دشمن از طریق جنگ نرم و رسانه ای به مقابله با افکار جوانان آمده است، افزود: نحوه کنترل بر ارتباطات رادیویی باید بیشتر شود.
 
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران با اشاره به اینکه کلیه روسای اتحادیه ها و فعالان آی تی باید نسبت به اشاعه فرهنگ بیگانه در جامعه اثرگذار باشند اظهار داشت: دستگاههای فرهنگی استان نیز نقشی اثرگذار در مقابله با تهاجمات فرهنگی دشمن دارند.
 
وی افزود: سلامت دینی و اسلامی در جامعه اسلامی باید در بازار نهادینه و از طریق این صنف اثرگذار به جامعه تسری داده شود.
کد مطلب 1231367

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