تلاش کادر پزشکی برای رساندن تیموریان به دیدار برابر کره شمالی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، آندرانیک تیموریان یکی از بازیکنان اصلی تیم ملی فوتبال کشورمان در دیدار برابر عراق بود که به دلیل مصدومیت روز بعد از بازی را به طور انفرادی تمرین کرد. تیموریان که در نخستین تمرین تیم ملی شرایطش را نامناسب توصیف کرده بود، تحت نظر کادر پزشکی تیم ملی تمرین می کند.

در فاصله دو روز باقی مانده تا دومین دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان برابر کره شمالی ، کادر فنی در تلاش است تا تیموریان را به این دیدار برساند. مصدومیت هافبک میانی تیم ملی ایران از ناحیه پا است و کادر پزشکی در تلاش است او را برای دیدار روز شنبه آماده کند.

دومین دیدار تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله مقدماتی رقابتهای جام ملت های آسیا ساعت 16:15 دقیقه روز شنبه پیش رو در ورزشگاه قطر اسپورت شهر دوحه برگزار خواهد شد.