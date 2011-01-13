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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۲۵

درآمد 234 میلیارد دلاری گردشگری چین

درآمد 234 میلیارد دلاری گردشگری چین

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : درآمد گردشگری چین از صنعت گردشگری در سال 2010 با 20 درصد افزایش نسبت به سال 2009 به 234.8 میلیارد دلار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، اداره گردشگری ملی چین اعلام کرد: سفرهای داخلی در چین با یازده درصد افزایش نسبت سال قبل از آن به 2.1 میلیارد سفر رسیده است.

 سفرهای ورودی به چین نیز با 6 درصد افزایش به 134 میلیون سفر رسید که 45 میلیارد دلار برای چین ایجاد درآمد کرده است.

مدیر اداره ملی گردشگری چین در این خصوص گفت: صنعت توریسم با بهبود شرایط اقتصادی و نیازهای متنوع برای سفر از یک فرصت طلایی بهره برده است.

شائو کیوی افزود: سازمان جهانی گردشگری پیش بینی کرده است که چین می تواند تا سال 2015 به بزرگترین مقصد گردشگری جهان تبدیل شود. 

کد مطلب 1231370

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