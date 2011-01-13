درآمد 234 میلیارد دلاری گردشگری چین

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، اداره گردشگری ملی چین اعلام کرد: سفرهای داخلی در چین با یازده درصد افزایش نسبت سال قبل از آن به 2.1 میلیارد سفر رسیده است.

سفرهای ورودی به چین نیز با 6 درصد افزایش به 134 میلیون سفر رسید که 45 میلیارد دلار برای چین ایجاد درآمد کرده است.

مدیر اداره ملی گردشگری چین در این خصوص گفت: صنعت توریسم با بهبود شرایط اقتصادی و نیازهای متنوع برای سفر از یک فرصت طلایی بهره برده است.

شائو کیوی افزود: سازمان جهانی گردشگری پیش بینی کرده است که چین می تواند تا سال 2015 به بزرگترین مقصد گردشگری جهان تبدیل شود.