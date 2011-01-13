نشاط مساجد ثمره کارکرد کانونهای فرهنگی و هنری است

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر پنجشنبه در دیدار با دبیر کمیته حمایت از مؤسسات فرهنگی و مراکز دینی وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامی، خطاب به متولیان فرهنگی استان زنجان گفت: برنامه ریزی صحیح برای جذب جوانان و نوجوانان به مساجد ضروری است.

رئوفی نژاد با بیان اینکه نقش مساجد در پیروزی انقلاب و هشت سال دفاع مقدس بر کسی پوشیده نیست، گفت: شخصیت دینی و اعتقادی همه ما از مساجد شکل گرفته است.



وی با انتقاد از بی توجهی به مساجد در گذشته، خاطرنشان کرد: بسیاری از مساجد بعد از پیروزی انقلاب بدون استفاده مانده بودند که با تشکیل کانون های مساجد و جذب جوانان روح نشاط و طراوت به مساجد بازگشت.

استاندار زنجان، کارکرد کانون های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان را مطلوب ارزیابی کرد و گفت: استانداری زنجان برای ارائه خدمات کیفی و کمی به کانون های مساجد، آمادگی خود را اعلام می کند.

دبیر کمیته حمایت از مؤسسات فرهنگی و مراکز دینی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز به بیانات مقام معظم رهبری در خصوص راه اندازی کانون های مساجد و فعالیت های فرهنگی اشاره کرد و گفت: از سال 85 تاکنون شمار کانون های مساحد به هشت هزار و 885 باب در سطح کشور رسیده است.

علی محمد عظیمی ادامه داد: به فرموده مقام معظم رهبری نباید کارهای فرهنگی را از مساجد جدا کنیم و مسئولان باید در این راستا تلاش و همت مضاعفی را به کار گیرند.



وی افزود: به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی تا پایان برنامه پنجم توسعه در کنار هر چهار مسجد یک کانون فرهنگی و هنری تاسیس می شود.

عظیمی با اشاره به اینکه مسجد مردمی ترین مکان است، اظهار داشت: از سال گذشته اعلام شده است که 60 درصد کانون ها باید روستایی باشد.