اجرای نقشه علمی باعث پیشرفت چشمگیر در کشور می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر لاریجانی چهارشنبه در گردهمایی بزرگ دست اندرکاران نظام سلامت کشور، رسیدگی به اهداف نقشه علمی کشور را از مهمترین اقدامات برای دستیابی به توسعه و پیشرفت اعلام کرد وگفت: برای اینکه بتوانیم به اهداف اصلی خود در جامعه سلامت برسیم باید آن را تنظیم کنیم و به بالاترین سطح عملیاتی برسانیم.

وی افزود: نقشه علمی سلامت کشور که بر روی ریل آموزش وپژوهش و توجه به اصلاح الگوی مصرف حرکت می کند باید در ادامه حرکت خود، برنامه پنجم توسعه و اصلاح الگوی مصرف را مدنظر قرار دهد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران تصریح کرد: برای دستیابی به اهداف نقشه علمی کشور باید بتوانیم نگاه جامعی به مسائل سلامت داشته باشیم چراکه به هر حال جمعیت کشور ما روبه پیر شدن است واگر جلوگیری از آسیب وروند درمان وپیشگیری بیماری ها حرکتی دائمی نداشته باشد در آینده با مشکلات متعددی مواجه می شویم.

وی با توجه به اینکه طراحی و تدوین نقشه علمی کشور باید مورد توجه ویژه ای قرار گیرد گفت: هدف اصلی ما این است که نقشه های علمی جهت گیری هایی به سمت علوم و فناوری و چرخه نوآوری و پاسخگویی صحیح به جامعه داشته باشد.

لاریجانی با بیان اینکه آموزش عالی هدفمند می تواند نقش موثری در اجرایی شدن اهداف اصلی سلامت جامعه داشته باشد گفت: اصلاح الگوی مصرف در سطح وزارت بهداشت و دانشگاههای علوم پزشکی تهران در حال انجام شدن است وارزیابی فن آوری های سلامت هم مربوط به همین مقوله است.

وی گفت: اینکه بیمار رنجی جز بیماری خود نداشته باشد با یک افق طولانی مورد بررسی قرار گرفته وتجربیات مختلف نشان داده است که هر حادثه ای در نظام سلامت مولفه های گوناگونی دارد به همین خاطر باید چالش ها را رصد کنیم و میزان نارضایتی بیماران را مورد توجه قرارداده وپاسخ دهیم.

لاریجانی اعلام کرد: سیاست های کلی نظام سلامت مربوط به مسائلی همچون نهادینه کردن اخلاق سلامت ،جایگاه نظام سلامت، ارتقای بهره وری در نظام سلامت ومشارکت مردم در مشکلات سلامت و آموزش متناسب با نیاز علمی می شود.