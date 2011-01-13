20 درصد درآمد ناخالص ملی مازندران مربوط به اصناف است

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد ظهر پنج شنبه در همایش استانی تبیین نقش اصناف در مقابله با تهاجم فرهنگی در سالن هراتی ارشاد مازندران افزود: شش میلیون ایرانی در دو میلیون واحد صنفی کشور مشغول به فعالیت هستند.

وی خاطر نشان کرد: با احتساب خانوارهای این فعالان اصناف، تعداد خانواده اصناف کشور بالغ بر 25 میلیون نفر است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه 30 درصد اشتغال جامعه در بخش اصناف است تصریح کرد: 20 درصد درآمد ناخالص ملی مازندران توسط اصناف محقق می شود.

وفایی نژاد با بیان اینکه 18 مجمع امور صنفی و 604 اتحادیه صنفی در مازندران فعال است یادآور شد: حمایت تشکل بزرگ اصناف به عنوان بخش خصوصی سازمان یافته توسط دولت ضروری است.

وی با اعلام اینکه دولت در راستای برون سپاری فعالیت ها و سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی، بسیاری از فعالیت های خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است اظهار داشت: نقش اصناف در تامین رفاه و امنیت جامعه نباید کم رنگ جلوه داده شود.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با بیان اینکه اصناف در تنظیم بازار و تامین نیاز شهروندان نقش آفرین هستند خاطر نشان کرد: صادرکنندگان اصیل فرهنگ اسلامی این قشر اثرگذار جامعه می توانند باشند.

وی با تاکید بر اینکه الگوهای اسلامی باید به عنوان الگوهای صادراتی و فرهنگ اصیل تاثیرگذار در جامعه تقویت شود اظهار داشت: دشمن به دنبال آسیب رساندن به زنان و جوانان جامعه است.

وفایی نژاد، خواستار ارج نهادن به ارزش های دینی و اصول اسلامی از طریق بازاریان در جامعه شد و گفت: بازاریان قدیمی و سنت های پاک آنان در تامین رزق و روزی حلال باید در بین بازاریان جوان ترویج شود.

وی در ادامه سخنانش از مشارکت همه جانبه اصناف و بازاریان مازندران در اجرا و تحقق قانون هدفمندی یارانه ها که طرح بزرگ تحول اقتصادی در کشور است قدردانی کرد.