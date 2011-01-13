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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۵۷

افزایش 20 درصدی گردشگران به فیلیپین در سال 2010

افزایش 20 درصدی گردشگران به فیلیپین در سال 2010

کوالالامپور – دفتر منطقه ای خبرگزاری مهر در جنوب شرق آسیا : ورود گردشگران خارجی به فیلیپین علیرغم ربودن اتوبوس گردشگران و هشدارهای خارجی برای حملات تروریستی در سال گذشته 20 درصد افزایش داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از رزونامه استریت تایمز، دولت فیلیپین اعلام کرد: مجموع گردشگران خارجی وراد شده به این کشور در سال 2010 به سه میلیون و 450 هزار تن رسیده است در حالی که این آمار برای سال 2009 دو میلیون و 890 هزار گردشگر بوده است.

رئیس اداره مهاجرت فیلیپین در این خصوص گفت: این آمار نشان دهنده اعتماد جامعه بین الملل به فیلیپین است.

رونالدو لدسما افزود: هیچ تهدیدی برای انجام عملیات تروریستی حتی هشدار کشورهایی استرالیا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، نیوزیلند و ایالات متحده به شهروندان خود در خصوص احتمال وقوع حملات تروریستی نتوانست در اعتماد جامعه جهانی نسبت به فیلیپین خدشه وارد کند.

دولت فیلیپین مدتهای مدیدی است که به طور عمده در جنوب این کشور با شورشیان مخالف درحال درگیری است و در ماه آگوست سال گذشته تلاش پلیس برای نجات اتوبوس حامل گردشگران هنگ کنگی ربوده شده منجر به مرگ هشت گردشگر شد.
 

کد مطلب 1231375

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