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۲۳ دی ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

گزارش خبرنگار مهر از قطر/

کره شمالی برای ملی پوشان ایران آنالیز شد

کره شمالی برای ملی پوشان ایران آنالیز شد

کادر فنی تیم ملی فوتبال کشورمان بازی کره شمالی را برای بازیکنان آنالیز کرد تا با شناخت بیشتری به مصاف دومین حریف آسیایی بروند.

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، تیم ملی فوتبال کشورمان که نخستین دیدار خود در پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا را با پیروزی 2 بر یک برابر عراق به پایان برد، ساعت 16:15 دقیقه روز شنبه به وقت قطر در ورزشگاه قطر اسپورت سیتی به مصاف تیم ملی کره شمالی خواهد رفت.

به همین دلیل ظهر امروز پنجشنبه کادر فنی تیم ملی در جلسه ای در محل هتل شرایتون بازیهای تیم ملی کره شمالی را برای ملی پوشان آنالیز کردند تا با شناخت کافی نسبت به این تیم به میدان بروند. تیم ملی کره شمالی در نخستین دیدار خود در این رقابتها روز چهارشنبه برابر امارات به تساوی دست یافته بود.

در پایان رقابتهای روز نخست گروه چهارم مرحله مقدماتی تیم ملی فوتبال کشورمان با 3 امتیاز در صدر قرار دارد و تیم های کره شمالی ، امارات و عراق در رده های بعدی قرار دارند.

کد مطلب 1231377

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