19 نفر منتخب مسابقه بزرگ اینترنتی بیت العتیق شدند

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، امید محمد مجتهدی ظهر پنجشنبه استان در جلسه قرعه کشی مسابقه بیت التعیق افزود: سازمان تبلیغات اسلامی برای نیل به اهداف متعالی و تحقق ارزشها و آرمانهای انقلاب اسلامی در محیط اینترنت فضای مجازی به نام تبیان ایجاد کرد.

وی با اشاره به اهداف این سایت گفت: یکی از اهداف اساسی این موسسه آشنا کردن مردم بخصوص جوانان با فعالیت های مختلف فرهنگی اسلامی و رفع شبهات و پاسخ به سوالات دینی در قالب برگزاری مسابقات مختلف با مشارکت ادارات فرهنگی استان است.

وی با بیان اینکه این مسابقه هرساله در هفته حج با مشارکت سازمان حج و زیارت استان برگزار می شود ذکر کرد: این مسابقه به صورت اینترنتی بوده و شرکت کنندگان پس از پاسخ دادن به سوالات این مسابقه به بخش قرعه کشی راه می یابند.

مراسم قرعه کشی این مسابقه دیروز در محل سازمان حج و زیارت استان برگزار شد و 19 نفر از استاهای مختلف به عنوان نفرات برگزیده انتخاب شدند که اسامی آنان به ترتیب ذیل است:

پروین احمدی از استان فارس برنده امتیاز سفر عمره مفرده، حمیده نوری تیرآبادی از آذربایجان شرقی برنده مجوز و کمک هزینه تشرف به عتبات عالیات،قدم خیر ساری از تهران برنده کمک هزینه سفر به سوریه، سامان ضرغامی از فارس و ابوالفضل محمد پور از تهران برنده کمک هزینه سفر به مشهد مقدس، امیررضا زارع مجتهدی از تبریز، کبری سادات رضوی از خراسان رضوی،یاشار فطوت از هریس، اعظم زارع از یزد،امیررضانصرالله زاده از ساری ، روح الله بابایی از تبریز،امیر حسین زارع از تبریز، سید مهدی موسوی از قم،عادل محمد پور ازتهران، یوسف بابایی از تبریز،ناصر مهدوی از تهران، مهدی محمد صادقی از تبریز، محمد ساجدی از قم و علی دهقانی از فارس همگی برنده بسته محصولات فرهنگی از سایت تبیان تبریز شدند.

این مسابقه به صورت مشترک توسط سایت تبیان تبریز و سازمان حج و زیارت استان آذربایجان شرقی برگزار شد.