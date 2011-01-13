واکنش روسیه و چین به دعوت ایران/ پکن از دادن پاسخ روشن طفره رفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، روسیه دعوت ایران برای بازدید کشورهای خارجی از تاسیسات هسته ای خود را نشانگر توجه این کشور به مسائل مهم دانست.

"سرگئی لاوروف" وزیر امورخارجه روسیه امروز پنج شنبه ضمن مثبت ارزیابی کردن اقدام ایران گفت : این بازدید خوب است اما نمی تواند جایگزینی برای بازدید بازرسان آژانس و یا مذاکرات هسته ای شود.

وی خاطرنشان کرد: این امر نشانگر اهتمام ایران درباره مسئله هسته ای است، ما این اقدام را در راستای آمادگی ایران برای همکاری با جامعه بین الملل دانسته و از آن استقبال می کنیم، اما این مسئله به کارشناسان مربوط می شود.

گزارش دیگری حاکی است که دولت چین نیز با استقبال از آمادگی ایران برای مذاکرات، از دادن پاسخ روشن به دعوت ایران برای بازدید از تاسیسات هسته ای این کشور طفره رفت.

وزارت امور خارجه چین در این رابطه اعلام کرد: نماینده ما در آژانس بین المللی انرژی اتمی هم اکنون در کشور به سر می برد و شرکت وی در تور بازدید از تاسیاست هسته ای ایران دشوار است.

پیش از این "کاترین اشتون" مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز بازدید از تاسیسات هسته ای ایران را کار بازرسان آژانس دانسته و دعوت ایران را رد کرده بود.

این در حالی است که ایران پیش از برگزاری دور جدید مذاکرات هسته ای در استانبول، نمایندگان روسیه، چین، اتحادیه اروپا، آژانس بین المللی انرژی هسته ای و شماری دیگر از کشورها را برای بازدید از نوع فعالیتهای هسته ای به ایران دعوت کرده است.

این اقدام در پاسخ به ادعاهای کشورهای غربی درباره ماهیت برنامه هسته ای ایران و نشان دادن حسن نیت این کشور صورت می گیرد. با این حال مخالفت برخی کشورها صحت ادعاهای آنان درباره حل اختلافات با ایران را زیر سئوال می برد.

گفتنی است مذاکرات هسته ای ایران و 5 عضو دائم شورای امنیت به علاوه آلمان روزهای 21 و 22 ژانویه در ترکیه ادامه خواهد یافت.