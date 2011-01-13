طرح توانمند سازی زنان آسیب پذیر مازندران تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا جانبازی ظهر پنج شنبه در جلسه کارگروه تخصصی امور اجتماعی و فرهنگی مازندران در استانداری گفت: خانواده به عنوان مهم ترین رکن اجتماعی و کانون پرورش آحاد جامعه، نظام اجتماعی منحصر به فردی است که شالوده های اصلی آن را عوامل زیستی، روانی، اجتماعی، حقوقی ، تاریخی و جغرافیایی تشکیل می دهند.

وی افزود: آنچه در چرخه های رشد خانواده دارای اهمیت است بروز رخدادهای زندگی است که از منظر روانی، جتماعی و اقتصادی می تواند ساختار خانواده را دستخوش تحولات بنیادی قرار دهد.

جانبازی با بیان اینکه این تحولات می تواند سازنده یا مخاطره آمیز باشد تصریح کرد: هر خانواده ای برای به جا آوردن الزامات و تکالیف مراحل رشدی مختلفی را طی می کند که باید در این مراحل از اقتدار، توانمندی و ظرفیتهای اجتماعی و اقتصادی به میزان مناسبی بهره مند باشد تا بتواند کارکردهای روانی اجتماعی تعریف شده را به نحو مطلوب به جای آورد.

وی خاطرنشان کرد: طبق سرشماری سال 85 بالغ بر 9 درصد از خانوارهای کشور را زنان سرپرستی می کنند و به عبارتی از هر 11 خانوار کشور یک خانوار را زنان اداره می کنند.

مدیر کل امور اجتماعی استانداری مازندران با اشاره به تصویب طرح حمایت از زنان آسیب پذیر مازندران در بیان اهداف طرح گفت: توانمند سازی اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی زنان سرپرست، آگاه سازی جامعه هدف طرح از حقوق قانونی و اجتماعی خود، دسترسی گروه هدف به منابع توانمند سازی، ارتقای سلامت روانی جامعه هدف و ایجاد زمینه های تامین معیشت پایدار برای زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار به منظور توانمند سازی و خودکفایی جامعه از جمله اهداف این طرح است.