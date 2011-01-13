بهره های بانکی بالا مانعی برای رشد صنایع در کشور است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمود اسلامیان ظهر پنجشنبه در جلسه تودیع و معارفه مدیران خانه صنعت و معدن در محل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن استان اصفهان ادامه داد: حتی قوی ترین شرکتهای اقتصادی در دنیا بهره‌های بانکیشان تنها 10 درصد است و این مسئله نه با شرع ما همخوانی دارد و نه در کشور اسلامی چنین بهره‌ای عقلانی است چون جلوی تولید را می گیرد و تولید کننده ترجیح می‌دهد سرمایه خود را در بانکها بگذارد و سود آن را بگیرد.

وی افزود: هر مدیر بانکی که بتواند سالی 30 درصد سود بدهد ما از او تندیس طلا خواهیم ساخت.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان با اعلام اینکه این یک روش است و ما باید در نظر بگیریم که آیا هدف ما توسعه بیکاری است یا توسعه اشتغال بیان داشت: اگر تمام قدر‌تهای جهان جمع شوند اما ما کارامد عمل کنیم هیچگاه نخواهند توانست به ما ضربه‌ای وارد کنند.

اقتصاد همانند یک موجود زنده است و باید تمامی اجزای آن با هم اصلاح شود

وی با اشاره به اینکه از ابتدا با تغییر و تحول موافق بوده اظهار داشت: اقتصاد همانند یک موجود زنده بهم پیوسته است و امکان ندارد که تنها برخی از اجزا آن مد نظر قرار گیرد بلکه باید تمامی آن اصلاح شود.

وی با تاکید بر اینکه این امر در بحث هدفمند کردن یارانه ها به روشنی مشخص بوده و یارانه ها طی دو سه سال با کار و تحقیق مداوم بسترسازی شده و اکنون به مرحله اجرا در آمده بیان داشت یارانه ها یک شبه اجرا نشده است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن اصفهان با اعلام اینکه اجرای کار دفعتا و محرمانه اثر ندارد، تاکید کرد: با اینکه با اجرا شدن طرح هدفمندکردن یارانه‌ها به خصوص در بحث نان جلوی اسراف بزرگی در کشور گرفته شد، اما در مورد تولید و صنعت باید به طور کامل صورت گیرد و تمامی جوانب این مساله مورد بررسی قرار گیرد.

هر رونق و رکودی در اقتصاد دنیا بر اقتصاد ایران نیز تاثیر می‌گذارد

وی گفت: اقتصاد بحثی رقابتی است و چون ما به اقتصاد دنیا وصل هستیم لذا هر رکود و رونقی در دنیا بر اقتصاد ما نیز تاثیر می‌گذارد و ماهم اکنون باید با بسیاری از کشورها از نظر اقتصادی رقابت کنیم که یکی از آنها چین به عنوان یک ببر اقتصادی است بنابراین و اگر بستر سازیهای لازم برای صنایع فراهم نشود آنها دچار آسیب خواهند شد.

وی گفت: صفهان از نظر صنعتی استانی قوی است و کارآفرینان قدرتمندی دارد که انتظار می‌رود تولید کشور را محور قرار دهند و عنایت و توجه بیشتری به این امر داشته باشند.

اسلامیان تاکید کرد: ین امر در صورتی امکان پذیر است که از تولید کنندگانمان حمایت کنیم با توجه به اینکه هیچ کشوری در دنیا چنین خصوصیات و منابعی را ندارد و امیدواریم که بادلسوزی و عشقی که در وجود کارآفرینان مردم و تولید کنندگان وجود دارد بتوانیم آنطور که شایسته و بایسته است به این آب و خاک خدمت کنیم.