محمد نصرتی در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر ضمن بیان این مطلب افزود: کسب سه امتیاز دیدار برابر عراق روحیه بازیکنان تیم ملی را دوچندان کرده و در شرایطی که بسیاری فکر می کنند ماموریت تیم ملی با پیروزی برابر این تیم تمام شده است، اعتقاد دارم ما در آغاز راه هستیم و ماموریت‌مان برای قهرمانی در آسیا آغاز شده است.

وی افزود: اگر می خواهیم صعودمان را به مرحله بعد رقابت‌های جام ملت‌های آسیا قطعی کنیم باید در دو بازی دیگر هم به پیروزی برسیم و با اقتدار راهی مرحله بعد شویم.

مدافع تیم ملی فوتبال کشورمان با تاکید بر اینکه هدف همه بازیکنان خوشحالی مردم است، خاطرنشان کرد: از اینکه توانستیم در دیدار اول با پیروزی برابر عراق دل مردم را شاد کنیم بسیار خوشحال هستم و امیدوارم بتوانیم در دیدار برابر کره شمالی هم این پیروزی را تکرار کنیم.

محمد نصرتی تاکید کرد: همه بازیکنان تیم ملی باید حواس‌شان باشد که مغرور نشویم و پیروزی برابر عراق ما را از هدف اصلی‌مان دور نکند. ما نباید این تصور را داشته باشیم که چون قهرمان آسیا را شکست داده‌ایم کار تمام شده است.

وی در پایان گفت: به نظر من کره شمالی حریف سرسختی برای ما خواهد بود چرا که در سال‌های اخیر پیشرفت زیادی کرده و دیدار برابر این تیم می تواند برای ملی پوشان ایران بسیار سخت و مشکل باشد.

تیم ملی فوتبال کشورمان که روز سه‌شنبه 21 دی‌ماه در نخستین دیدار خود برابر تیم ملی عراق به پیروزی 2 بر یک دست پیدا کرد، در دومین دیدارش روز شنبه هفته پیش رو و از ساعت 16:15 دقیقه به وقت قطر (16:45 به وقت ایران) در ورزشگاه قطر اسپورت به مصاف تیم ملی کره شمالی خواهد رفت.