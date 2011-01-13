درخواست الحاق دلیجان به قم سیاسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا نیشابوری قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار امام جمعه شهرهای نیم ور و نراق و جمعی از معتمدین، شخصیتهای فرهنگی و متدین شهر دلیجان با رئیس مجلس شورای اسلامی که در دفتر دکتر لاریجانی در قم صورت گرفت به ویژگیهای شهر دلیجان اشاره کرد و گفت: شهر دلیجان یک شهر مذهبی با سابقه تاریخی بسیار طولانی، دارای علما، شخصیتها، مردم انقلابی و متدین است که همواره در دوران دفاع مقدس و انقلاب در خط ولایت و رهبری حرکت کرده و همواره در کارهای خیر پیش قدم بودهاند.
وی صنعتی بودن دلیجان را یکی از ویژگیهای برجسته این شهر دانست و افزود: از ویژگیهای مردم این شهر نیز میتوان به داشتن روحیه معنوی، فعالیتهای مذهبی و فرهنگی آنها اشاره کرد و این ویژگیها از شهری که در نزدیکی قم قرار دارد و از گذشته محل آمد و شد علمایی چون آیت الله بروجردی بوده است، دور از انتظار نیست.
نیشابوری با بیان اینکه جمع حاضر به نمایندگی از مردم دلیجان در این جلسه حضور یافتهاند، بیان داشت: خواسته مردم دلیجان از مسئولان نظام و دولتمردان این است که به دلیل نزدیکی این شهر به قم، این الحاق صورت گیرد.
امام جمعه دلیجان تصریح کرد: این موضوع یک بحث سیاسی، صنفی و گروهی نیست بلکه خواسته عموم مردم این شهر است و آنان به دلیل داشتن مشترکات فرهنگی بسیار با قم، مصرانه خواستار این الحاق هستند و ما نیز از شما استدعا داریم تا این موضوع را با جدیت دنبال نمایید.
الحاق به قم خواسته دیرینه مردم نراق، محلات و دلیجان است
امام جمعه نراق نیز در این دیدار با اشاره به ویژگیهای آب و هوایی، مذهبی، فرهنگی و قدمت تاریخی شهر نراق گفت: مردم این شهر از حدود 10 سال قبل که شهر قم استان شد، خواهان این الحاق بودند.
حجت الاسلام علی اکبر حیدری نراقی به قرابتهای فرهنگی مردم قم و نراق اشاره کرد و افزود: الحاق به قم نه تنها خواسته مردم نراق بلکه خواسته دیرینه مردم محلات و دلیجان نیز بوده است و در حدود 97 درصد مردم در این مناطق تمایل به انجام این کار دارند.
الحاق نیمور به قم موجب رشد اقتصادی و صنعتی و رفاه مردم میشود
امام جمعه شهر نیم ور نیز در این دیدار از خواسته مردم شهر نیم ور گفت و افزود: از چند سال قبل که موضوع الحاق به قم مطرح شد مردم در این شهر به جد و مشتاقانه موضوع را پیگیری کردند و این خواسته را بارها در نمازهای جماعت در مساجد و نماز جمعه مطرح کرده و اعلام آمادگی نمودهاند.
حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خصوص ویژگیهای اقتصادی و صنعتی بارز شهر نیم ور بیان داشت: نیم ور به عنوان شهر سنگ کشور نامگذاری شده و دارای مردم سخت کوشی است و الحاق به قم به طور قطع رشد اقتصادی و صنعتی آن و رفاه بیشتر مردم این شهر را در پی خواهد داشت.
وی تصریح کرد: اگر مسئولان استان مرکزی پیرامون موضوع الحاق به قم یک نظرسنجی انجام دهند، این مطلب ثابت خواهد شد که بین 80 تا 90 درصد مردم در شهر نیم ور موافق این مسئله میباشند و این را حتی در سفر حضرتعالی به استان مرکزی با حمل پلاکاردهایی ابراز کردهاند و ما به نمایندگی از سوی مردم نراق، نیم ور و دلیجان از شما خواستار پیگیری این مسئله هستیم.
دلیجان با الحاق به قم دو بال صنعت و فرهنگی خود را تقویت میکند
در ادامه این دیدار یکی از چهرههای فرهنگی و نویسندگان شهر دلیجان نیز بر انجام این الحاق تاکید کرد و افزود: دلیجان یک شهر صنعتی است و در بسیاری از صنایع حرف اول را میزند و توانسته در یک شهر کوچه صنایع بزرگی را ایجاد کند و در این راه از شهر اراک الگو گرفته و به پیشرفتهای خوبی نیز رسیده است.
حسین صفری در ادامه گفت: شهر دلیجان از گذشته دارای اصالت و هویت دینی و فرهنگی بوده است و ما نمیخواهیم مردم این شهر اصالت خود را از دست داده و دچار بیهویتی شوند و حتی گویش مردم این منطقه نیز از گذشته دلیگم بوده است.
وی تصریح کرد: الحاق دلیجان به قم و ارتباط آن با این شهر مذهبی باعث میشود که این هویت حفظ شود و دلیجان دو بال صنعت و فرهنگی خود را تقویت کند.
همچنین در این دیدار جمعی دیگر از افراد فرهنگی، فعال صنعتی، جامعه مهندسی و... حضور داشته و نکاتی را بیان کردند.
قم - خبرگزاری مهر: امام جمعه دلیجان گفت: خواسته اکثریت مردم دلیجان از مسئولان نظام و دولتمردان الحاق این شهر به استان قم است و این درخواست سیاسی یا گروهی نیست.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام غلامرضا نیشابوری قبل از ظهر پنجشنبه در دیدار امام جمعه شهرهای نیم ور و نراق و جمعی از معتمدین، شخصیتهای فرهنگی و متدین شهر دلیجان با رئیس مجلس شورای اسلامی که در دفتر دکتر لاریجانی در قم صورت گرفت به ویژگیهای شهر دلیجان اشاره کرد و گفت: شهر دلیجان یک شهر مذهبی با سابقه تاریخی بسیار طولانی، دارای علما، شخصیتها، مردم انقلابی و متدین است که همواره در دوران دفاع مقدس و انقلاب در خط ولایت و رهبری حرکت کرده و همواره در کارهای خیر پیش قدم بودهاند.
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