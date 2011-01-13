اجرای طرحهای ویژه در 13 استان کشور/ منتظر برخورد با جرائم خشن باشید

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سردار احمد رضا رادان ظهر پنجشنبه در حاشیه یازدهمین همایش فرماندهان پاسگاه ها و کلانتریهای استان فارس در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شیراز نیز جزو این 13 منطقه به شمار می رود، افزود: با هماهنگی دستگاه قضایی و به توافق رسیدن با قضات این طرح ها در 13 استان اجرا می شود چراکه وقوع برخی جرائم موجبات نگرانی مردم شده است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به اجرای طرح های مختلف نیروی انتظامی بیان کرد: اعتقاد داریم که بخشی از این طرح ها باید کم شود، در برخی جرائم زمانی نیاز به اجرای طرح بود چراکه جرائم سرریز پیدا کرده و نگرانی را برای مردم به وجود آورده بود و به عنوان نمونه بحث دستگیری ارازل و اوباش از جمله این طرح ها به شمار می رود.

اولویت نیروی انتظامی دستگیری خرده فروشان است

جانشین فرمانده انتظامی کشور اضافه کرد: زمانی اولویت اول مردم دستگیری ارازل و اوباش بود اما اکنون خرده فروشان مواد مخدر در اولویت قرار گرفته و دستگیری آنها نیز در دستور کار قرار دارد.

سردار رادان با اشاره به مباحث سخت افزاری و نرم افزاری در نیروی انتظامی نیز اظهار داشت: توسعه امری است که شتابان پیش می رود و در راستای توسعه دستگاه های امنیتی و انتظامی نیز باید همزمان و همراه با آن توسعه یابند.

وی ادامه داد: در برخی مواقع توسعه با توسعه امنیتی انتظامی همسان نبوده است و اگرچه امروز امکاناتی که در اختیار پلیس است نمی توانیم با گذشته قیاس کنیم چه در وضعیت ظاهر، وضعیت ساختمان و چه در وضعیت سخت افزاری و به کارگیری نرم افزاری که در راستای سخت افزارها مورد استفاده قرار می گیرد، ولی هنوز هم آن را کافی نمی دانیم.

جانشین فرمانده انتظامی کشور ادامه داد: احساس ما این است که از موضوع چهره به چهره پلیس با بخشی از موضوعات باید کاسته شود و به بخش تکنولوژی روی آوریم و این امر را هم مردم و هم پلیس می پسندند.

سردار رادان افزود: به عنوان نمونه در طول یک سال و نیم مسیر تهران و مشهد زیر پوشش دوربینهای هوشمند برده شد و لزومی نبود که در این مسیر گشت، نیرو و پاسگاه اضافه شود و همچنین برخی از تخلفات مانند تخلفات شب که از دید پلیس مخفی می ماند، دوربینها آن را ثبت کردند.

دوربینهای هوشمند تعقیب کننده در جاده های درون شهری نصب می شوند

وی تصریح کرد: در این راستا در درون شهرها هم در بخش راهنمایی و رانندگی و هم پیشگیری از جرم، نصب دوربینهای هوشمندی که عملیات تعقیب را در سیستم مانیتورینگ انجام می دهند فعال خواهیم کرد که امید است با کمک مجلس در یک برنامه این موضوع محقق شود.

جانشین فرمانده انتظامی کشور در ادامه سخنان خود با اشاره به موضوع پلیس سایبری نیز بیان کرد: هراز گاهی نیازها در وضعیت امنیت و بازپس دادن نیازهای امنیتی متفاوت می شود که این امر طبیعی است، یک روز پلیس کاملا سنتی بود اما اکنون هرچه پیش می رویم تکنولوژی بیشتر می شود و بخشهایی از جرائم نیز از سنتی نیز به مدرن تبدیل می شود.

مبارزه با جرائم مدرن نیازمند تکنولوژی پیچیده است

وی عنوان کرد: مبارزه با جرائم مدرن، پلیس مدرن با تکنولوژی مدرن و پیچیده طلب می کند، در بخش سایبر با توجه به بخشی از جرائم، استفاده از پلیس سایبر نیز ضروری است.

سردار رادان توضیح داد: به عنوان مثال در زمان فتنه به این نتیجه رسیدیم که پلیس هم در فضای سایبر برای برخورد با مجرمین و حوادث پیشگیرانه باید وارد محل شود بنابراین پلیس فضای مجازی و تبادل اطلاعات و اخبار که به پلیس سایبر نیز معروف است مورد تصویب دولت و ستاد کل نیروهای مسلح قرار گرفت.

جانشین فرمانده انتظامی کشور افزود: پلیس سایر در بدو کار دو پرونده مهم در امر پیشگیری و دستگیری را صورت داد که یکی از آنها پرونده سایتهای شرکتی بود که به برخی موسسات سرویس می داد که مجرمین پس از فکر نمی کردند که پلیس بتواند در این جریان وارد شود.

سردار رادان اظهار امیدواری کرد که پلیس در فضای سایبر بتواند نیازمندیهای مردم در بحث آموزش به مردم و پاسداشت از وضعیت امنیتی مردم در فضای مجازی و مقابله و پیشگیری از وقوع جرم فضای امنی را ایجاد کند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برگزاری همایش فرماندهان کلانتری و پاسگاه ها نیز بیان کرد: طبیعی است که نوک پیکان و عملیات نیروی انتظامی در اجرای ماموریتها، کلانتریها و پاسگاه ها هستند که البته بخشی از عملکرد مقابله را بر عهده دارند.

جانشین فرمانده انتظامی کشور ادامه داد: در موضوع استانداردسازی رفتار و بررسی عملکرد کلانتریها و پاسگاه ها باید اهتمام ویژه داشته باشیم.

سردار رادان بیان کرد: استانداردسازی رفتار که استان فارس پیشتاز در این امر است و بررسی شاخص گذاری بر روی عملکردها در موضوع پیشگیری و مقابله که بخش عمده ای را کلانتریها و پاسگاه ها انجام می دهند از موضوعاتی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

فتنه های سال گذشته نیروی انتظامی را از برخی کارهایش عقب انداخت

وی افزود: سال گذشته به واسطه فتنه ای که بود برخی از موضوعات پیشگیرانه تحت شعاع آن قرار گرفت و وقت برای بحث پیشگیری و مقابله را روی این موضوع گذاشتیم که طبیعی بود که بخشهایی از برنامه های نیروی انتظامی را نتوانیم خوب انجام دهیم.

جانشین فرمانده انتظامی کشور اضافه کرد: امسال با برنامه ریزیهای صورت گرفته به خصوص در نیمه دوم سال بخشهایی که به نوعی حفره هایی در آن به وجود آمده رفع شد و در حال حاضر با هماهنگی دستگاه قضایی طرح ها و اقدامات دیگری نیز در دستور کار است.

وی با بیان اینکه با مجرمین خشن با شدت بیشتری برخورد می شود، افزود: رئیس قوه قضائیه عملکرد دستگاه ها در رابطه با سلاح های سرد را تعیین کرد و این آمادگی در نیروی انتظامی و قوه قضائیه با هماهنگی دادستان کل کشور به وجود آمد تا با افراد متخلف و مجرمین خشن به شدت برخورد شود.

مردم منتظر برخورد با جرائم خشن باشند

سردار رادان عنوان کرد: در حوزه جرائم خشن قرار است که مقابله سختی انجام بدهیم و مردم باید منتظر باشند که در استانهای مختلف بنا بر فراخور شرایط و وضعیت برخوردهای سختی با این دسته از مجرمین صورت گیرد.